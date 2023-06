Comitato Viaggiatori Bari e Bat: sconcerto per la sentenza di primo grado ferrotramviaria

"Sconcerto. Questo è l'unico modo per esprimere il nostro disappunto per la sentenza di primo grado che assolve ferrotramviaria e tutta la compagnia cantante per non aver commesso il fatto" è quanto fa sapere il"Indubbiamente, ci sono stati errori umani; ma Ferrotramviaria Spa ed in secondo luogo L'Ustif , avevano il dovere di mettere in sicurezza "seppur temporaneamente la tratta ferroviaria Ruvo andria, attraverso l'istallazione di sistemi di segnalazione automatici: "visto che avevano ricevuto i finanziamenti". Ora, esprimendo tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai parenti delle vittime, speriamo che il processo di secondo grado faccia chiarezza e renda giustizia a quei morti e quei feriti la cui unica colpa, è quella di essersi trovati in quel maledettissimo giorno su quei treni, divenuti treni della morte. E intanto, l'azienda di Paasquini &co, continua a gestire in malo modo la tratta Bari Nord con buona pace della Regione Puglia"