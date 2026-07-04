Protezione civile, nasce il Nucleo Tecnico regionale per la gestione tecnica dell'emergenza post-sismica degli edifici

Presso la sede della Presidenza della Regione Puglia a Bari, l'assessore regionale alla Gestione delle Emergenze,, il direttore del Dipartimento regionale Protezione Civile e Gestione Emergenze,, edel Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - Ufficio III - Attività per il superamento dell'emergenza, Sezione rilievo del danno, hanno consegnato gli attestati di partecipazione al corso "La gestione tecnica dell'emergenza post sismica di edifici ordinari – Corso di livello base e specialistico per valutatori AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica)" ai 63 tecnici che hanno completato con successo il percorso formativo.A ricevere gli attestati e le pettorine operative in qualità di appartenenti al Nucleo Tecnico della Regione Puglia sono stati 50 dipendenti regionali, 5 di Asset, un dipendente del Comune di Sammichele di Bari e uno della Città Metropolitana di Bari, 6 tecnici che aderiscono ad associazioni di Volontariato di Protezione civile. Il corso di formazione, organizzato dal Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, era infatti rivolto a tecnici e professionisti del settore edilizio e strutturale (architetti, ingegneri, geologi e geometri), in servizio presso la Pubblica Amministrazione o iscritti alle organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della Regione Puglia, con l'obiettivo di rafforzare le competenze nella gestione tecnica delle emergenze per la valutazione del danno, pronto intervento e rilievo dell'agibilità post-sisma per gli edifici ordinari.Il corso è stato strutturato in due livelli (Formazione Base 20 ore ed Esperto Valutatore AeDES 40 ore di cui 24 teoriche e 16 pratiche), al termine dei quali i discenti hanno ottenuto l'abilitazione come valutatori AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica), costituendo il primo Nucleo Tecnico Regionale, e potranno così iscriversi all'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica, per la cui istituzione il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia ha già avviato l'iter."La rete operativa del sistema regionale di Protezione civile oggi si rafforza grazie a questo corso di formazione e a voi, che avete deciso di mettere la vostra professionalità tecnica al servizio della comunità – ha detto-, dimostrando una sensibilità importante qualora si debbano affrontare situazioni di emergenza impreviste. La formazione non finisce mai, si arricchisce in aula ma ancora di più quando si va sul campo e si collabora mettendo in rete competenza ed esperienza per la tutela del bene comune. Vi ringraziamo perché state dimostrando un grande senso di responsabilità verso il territorio per la cura degli edifici ma anche della storia di ogni singola persona che essi contengono. Speriamo di vedervi poco all'opera e che quindi la natura non ci riservi brutti scherzi, ma se dovesse accadere qualcosa sappiamo che, accanto a tutti coloro che sono chiamati a intervenire, ci sarà anche un Nucleo Tecnico in grado di verificare in maniera accurata danni e agibilità dei nostri edifici, così da permettere il tempestivo rientro delle persone in casa o attivare l'iter più efficace per il recupero strutturale."