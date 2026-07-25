Congresso Giovani Democratici Puglia
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Politica

Congresso Giovani Democratici Puglia, De Santis (PD): "Sciamn, per agire il cambiamento dalla Puglia e dal Sud" 

"Gli auguri alla nuova Segretaria Isanna Maldarizzi e grazie a Claudio Caputo per il lavoro fatto in questi anni"

Andria - sabato 25 luglio 2026 14.27
"Nel Partito Democratico pugliese i giovani sono protagonisti di una partecipazione che deve farsi mobilitazione, per costruire il cambiamento partendo da qui, dalla Puglia.
Questo è lo spirito del congresso che si è celebrato oggi a Bari e anche dello slogan che abbiamo scelto per l'occasione, Sciamn: non solo il rinnovamento delle cariche e degli organi direttivi che guideranno la giovanile regionale, ma in una parola che ne racchiude mille, l'esortazione ad avanzare, a creare un movimento tutto pugliese guidato dalle idee, dalle energie e dalle esigenze dei giovani, intrisi della nostra Puglia e delle sue radici ma pronti e aperti a contaminarsi, a poter scegliere di andare per poi tornare, arricchiti e determinati ad agire il cambiamento.
La politica deve avere il coraggio del rinnovamento, l'entusiasmo dei nuovi inizi e deve farlo partendo dal confronto con le ragazze e i ragazzi che hanno il diritto di puntare a un orizzonte meno precario, più giusto e che infonda loro fiducia e voglia di impegnarsi.
Auguri alla nuova Segretaria Isanna Maldarizzi e grazie a Claudio Caputo per il lavoro fatto in questi anni.
Buon cammino alla Giovanile Democratica pugliese", lo dichiara, in una nota il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis.
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