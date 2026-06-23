E' caldo intenso in Puglia: nei prossimi giorni picchi fino a 38 gradi nelle aree interne

Un anticipo veramente bollente questo fine giugno per la Puglia. Per i prossimi giorni la protezione civile segnala condizioni di elevato rischio per più giorni consecutivi. Siamo di fronte a vere e proprie ondate di calore che stanno colpendo la Puglia. Dopo le giornate in codice arancione, per il capoluogo regionale è previsto per giovedì 25 giungo il passaggio al livello rosso, con condizioni di elevato rischio che si protrarranno per più giorni consecutivi.

Questa ondata di caldo di inizio estate, sta aggravando il disagio soprattutto per i soggetti più fragili quali anziani e bambini. Questo caldo torrido è legato alla persistenza di un'alta pressione subtropicale che sta stabilizzando le condizioni su tutta la regione, garantendo tempo soleggiato e cieli sereni su Bari, Foggia e Lecce, con possibili isolati addensamenti pomeridiani solo sui rilievi della Murgia, del Gargano e della Daunia.

Come se non bastasse le temperature sono destinate a salire ulteriormente nel fine settimana e nella prossima settimana, con valori massimi che nelle aree interne del Tavoliere e della Capitanata potranno sfiorare i 40 gradi. Il caldo sarà mitigato sui litorali solo parzialmente dalle brezze marine, ma l'aumento dell'umidità renderà le ore serali e notturne particolarmente afose.