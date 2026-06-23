caldo e temperature elevate
caldo e temperature elevate
Meteo

E' caldo intenso in Puglia: nei prossimi giorni picchi fino a 38 gradi nelle aree interne

La Protezione Civile segnala condizioni di elevato rischio: ondata di calore con bollino rosso a Bari il 25 giugno

Puglia - martedì 23 giugno 2026 20.48
Un anticipo veramente bollente questo fine giugno per la Puglia. Per i prossimi giorni la protezione civile segnala condizioni di elevato rischio per più giorni consecutivi. Siamo di fronte a vere e proprie ondate di calore che stanno colpendo la Puglia. Dopo le giornate in codice arancione, per il capoluogo regionale è previsto per giovedì 25 giungo il passaggio al livello rosso, con condizioni di elevato rischio che si protrarranno per più giorni consecutivi.
Questa ondata di caldo di inizio estate, sta aggravando il disagio soprattutto per i soggetti più fragili quali anziani e bambini. Questo caldo torrido è legato alla persistenza di un'alta pressione subtropicale che sta stabilizzando le condizioni su tutta la regione, garantendo tempo soleggiato e cieli sereni su Bari, Foggia e Lecce, con possibili isolati addensamenti pomeridiani solo sui rilievi della Murgia, del Gargano e della Daunia.
Come se non bastasse le temperature sono destinate a salire ulteriormente nel fine settimana e nella prossima settimana, con valori massimi che nelle aree interne del Tavoliere e della Capitanata potranno sfiorare i 40 gradi. Il caldo sarà mitigato sui litorali solo parzialmente dalle brezze marine, ma l'aumento dell'umidità renderà le ore serali e notturne particolarmente afose.
  • meteo bat
  • meteo andria
  • regione puglia
  • siccità Puglia
Vendita sede di Andria dell'UICI: "Sofferta valutazione maturata dopo anni di inattività "
23 giugno 2026 Vendita sede di Andria dell'UICI: "Sofferta valutazione maturata dopo anni di inattività"
Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile
23 giugno 2026 Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile
Altri contenuti a tema
Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile Attualità Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile Stanziati circa 8 mln di euro. Coinvolti 84 Comuni pugliesi, compresi i dieci comuni della Bat  
L'oncologo Salvatore Pisconti presidente nazionale eletto del GOIM Attualità L'oncologo Salvatore Pisconti presidente nazionale eletto del GOIM Grande soddisfazione per l'elezione del medico oncologo, docente ed amico del prof. avv. Giuseppe Losappio
Altra giornata con temperature sopra la media: attenzione alle ondate di calore Altra giornata con temperature sopra la media: attenzione alle ondate di calore Si preannuncia una domenica con assalto alle spiagge
Sanità, FdI: "Decaro, sveglia! I medici del 118 aspettano da mesi la sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale" Politica Sanità, FdI: "Decaro, sveglia! I medici del 118 aspettano da mesi la sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale" "Uno stallo che durerebbe ormai da parecchie settimane caratterizzate dal silenzio da parte della Regione"
Piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa, superati i 200 mila recall, le prescrizioni calano del 5 % Attualità Piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa, superati i 200 mila recall, le prescrizioni calano del 5 % Dal monitoraggio regionale si registra nel periodo gennaio-14 giugno una flessione del 5% del volume complessivo delle prescrizioni
Cambiamenti climatici: la Puglia è tra le regioni italiane più esposte Territorio Cambiamenti climatici: la Puglia è tra le regioni italiane più esposte Aree a rischio desertificazione che interessano infatti il 57% della superficie utilizzabile
Vurchio, nuovo ospedale di Andria e programma sanitario Bat: "Chiesta audizione in commissione regionale" Politica Vurchio, nuovo ospedale di Andria e programma sanitario Bat: "Chiesta audizione in commissione regionale" Per il consigliere regionale "Serve un quadro chiaro su tempi e attuazione delle opere"
Pubblicato il primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia Territorio Pubblicato il primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia Riconosciuti oltre 13 ettari di patrimonio viticolo di pregio, Paolicelli: "Patrimonio antico fatto di saperi, tradizioni, paesaggi e biodiversità"
Avviso pubblico per nomina amministratore unico Sanitaservice Asl Bt
23 giugno 2026 Avviso pubblico per nomina amministratore unico Sanitaservice Asl Bt
Antonio Lopetuso firma il nuovo record italiano M65 nei 3000 metri di marcia
23 giugno 2026 Antonio Lopetuso firma il nuovo record italiano M65 nei 3000 metri di marcia
Andria, chiude dopo 70 anni la sede dell'Unione Ciechi: l'appello per 60 cittadini rimasti senza un presidio
23 giugno 2026 Andria, chiude dopo 70 anni la sede dell'Unione Ciechi: l'appello per 60 cittadini rimasti senza un presidio
Operazione Strade Sicure: avvicendamento al comando del Raggruppamento “Puglia e Basilicata”
23 giugno 2026 Operazione Strade Sicure: avvicendamento al comando del Raggruppamento “Puglia e Basilicata”
Palazzina semi crollata in vicolo Giannotti ad Andria: la segnalazione di un cittadino
23 giugno 2026 Palazzina semi crollata in vicolo Giannotti ad Andria: la segnalazione di un cittadino
Marcia d’oro per Francesco Fortunato: batte il campione olimpico Stano e punta dritto agli Europei
23 giugno 2026 Marcia d’oro per Francesco Fortunato: batte il campione olimpico Stano e punta dritto agli Europei
Caldo africano: aumenta il disagio per circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia
23 giugno 2026 Caldo africano: aumenta il disagio per circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia
Domani ad Andria il grande concerto “Il Teatro che non c’è”
22 giugno 2026 Domani ad Andria il grande concerto “Il Teatro che non c’è”
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.