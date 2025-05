Ad Andria presentata la V edizione del Festival della Legalità, fino al 5 giugno numerose le iniziative

Tre settimane o anche più dedicate alla legalità. Ad Andria diventano un intero cartellone che fino al 5 giugno propone numerose iniziative, ovvero il la V edizione del Festival della Legalità, ideato e promosso dall'Amministrazione Comunale che chiama a raccolta scuole, associazioni ed enti del territorio per la promozione e l'approfondimento della cultura della legalità, della partecipazione attiva e del confronto su tanti temi che toccano la comunità. Nel cartellone (in allegato) tante le iniziative, tra le più significative è quella della giornata del 23 maggio in cui si ricorda la morte di Giovanni Falcone e la sua scorta, giovani in marcia e poi in piazza Catuma incontro con Andrea Sannino, la storia, la sua musica, esempio di riscatto.Accanto al Comune di Andria, protagonisti di questa rete sono partner istituzionali la Regione Puglia, la Prefettura Bat, la Provincia BAT, ALI, Anci Puglia, CISA e Avviso Pubblico.«Ogni giorno la nostra amministrazione pratica la legalità – ha dichiarato il Sindaco Giovanna Bruno – ed è questo uno degli obiettivi più alti del nostro mandato, che giunge al suo quinto anno. Il Festival della legalità diventa il momento clou dell'anno, durante il quale proponiamo alla città tante idee, riflessioni, momenti di confronto ma anche di intrattenimento, cultura e arte sempre sullo sfondo della Legalità, della Trasparenza e della Testimonianza».Presente in conferenza anche il vicepresidente della Provincia BAT, Lorenzo Marchio, che ha evidenziato come il Festival sia il riflesso coerente e costante di un impegno quotidiano per la trasparenza e il buon governo dell'Amministrazione. A sottolineare il valore dell'iniziativa culturale è stata la Consigliera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avv. Consuelo Del Balzo, che ha definito quella di oggi come "una pagina di Politica con la P maiuscola, con un sindaco impegnato in prima persona nella testimonianza difficile e complessa della legalità", ed ha ribadito come guidare un Comune con tante complessità richieda coraggio e visione. L'avv. Del Balzo ed il Segretario Generale del Comune di Andria, dott.ssa Rosa Arrivabene, hanno dato avvio al Festival, subito dopo la conferenza, con la Giornata della Trasparenza, una giornata di formazione per tutti i dipendenti comunali sul tema "Contratti pubblici e Buona Amministrazione".