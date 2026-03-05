Al via le Anteprime del Festival della Legalità ad Andria: il programma completo

In attesa della sesta edizione del, l'Amministrazione Comunale promuove e patrocina alcune iniziative, a partire da questo fine settimana, quali Anteprime del Festival. Eccole nel dettaglio.Commemorazione dell'80° anniversario dell'eccidio delle sorelle Porro: ore 10.00- piazza Carolina e Luisa Porro (pressi via Ferrucci) e a seguire deposizione di fiori a Palazzo Porro in Piazza Umberto I. Interviene Avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria; animeranno la cerimonia gli studenti dell'Istituto"R. Lotti-Umberto l" che proporranno letture a tema.A Palazzo di Città Esposizione bandiera "CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MAI BANDIERA BIANCA". Il Comune di Andriaaderisce alla campagna di comunicazione istituzionale promossa da Anci e Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.ore 19.00 Centro Aggregazione Fornaci"Don Pino Puglisi" la presentazione del libro del Dott. Sabino Zinni "Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud". Saluti Avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, letture a cura di Agata Paradiso.ore 10.00 Plesso Dante Alighieri (via Ospedaletto 159) "A scuola di ... legalità": Don Riccardo Agresti incontra gli studenti delle classi terze e le famiglie del quartiere.- Riprese cinematografiche del film "REEL" scritto e diretto da Gianni Quinto prodotto da Nemo produzioni APS.ore 09.00 presso la Masseria San Vittore"A scuola di ... legalità": gli studenti dell'I.C."A. Rosmini-D. Alighieri", vincitore del concorso "Mi impegno per la legalità" bandito dalla Regione Puglia, visitano Masseria San Vittore, sede del progetto diocesano "Senza Sbarre".«Stiamo preparando la sesta edizione del Festival della Legalità che è un nostro obiettivo di mandato – spiega la Sindaca- Coinvolge le scuole, le associazioni e gli enti del territorio per la promozione e l'approfondimento della cultura della legalità, della partecipazione attiva e del confronto su tanti temi che toccano la nostra comunità. Abbiamo promosso in questi anni un'azione corale volta a promuovere la cultura della legalità come strumento di crescita civile e sociale, attraverso idee, momenti di confronto ma anche di intrattenimento, cultura e arte sempre sullo sfondo della Legalità, della Trasparenza e della Testimonianza».