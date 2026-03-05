Eventi e cultura
Al via le Anteprime del Festival della Legalità ad Andria: il programma completo
Eventi previsti dal 7 al 26 marzo
Andria - giovedì 5 marzo 2026 12.59 Comunicato Stampa
In attesa della sesta edizione del Festival della Legalità, l'Amministrazione Comunale promuove e patrocina alcune iniziative, a partire da questo fine settimana, quali Anteprime del Festival. Eccole nel dettaglio.
Sabato 7 marzo - #TESTIMONI DI LEGALITÀ - Commemorazione dell'80° anniversario dell'eccidio delle sorelle Porro: ore 10.00- piazza Carolina e Luisa Porro (pressi via Ferrucci) e a seguire deposizione di fiori a Palazzo Porro in Piazza Umberto I. Interviene Avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria; animeranno la cerimonia gli studenti dell'Istituto"R. Lotti-Umberto l" che proporranno letture a tema.
Domenica 8 marzo - #25NOVEMBRETUTTOLANNO – A Palazzo di Città Esposizione bandiera "CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MAI BANDIERA BIANCA". Il Comune di Andria
aderisce alla campagna di comunicazione istituzionale promossa da Anci e Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lunedì 9 marzo - #TESTIMONI DI LEGALITÀ - ore 19.00 Centro Aggregazione Fornaci"Don Pino Puglisi" la presentazione del libro del Dott. Sabino Zinni "Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud". Saluti Avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, letture a cura di Agata Paradiso.
Martedì 17 marzo – #GIOVANI E LEGALITÀ – ore 10.00 Plesso Dante Alighieri (via Ospedaletto 159) "A scuola di ... legalità": Don Riccardo Agresti incontra gli studenti delle classi terze e le famiglie del quartiere.
Dal 2 al 24 marzo - #PELLICOLE DI LEGALITÀ - Riprese cinematografiche del film "REEL" scritto e diretto da Gianni Quinto prodotto da Nemo produzioni APS.
Giovedì 26 marzo - #TESTIMONI DI LEGALITÀ - ore 09.00 presso la Masseria San Vittore
"A scuola di ... legalità": gli studenti dell'I.C."A. Rosmini-D. Alighieri", vincitore del concorso "Mi impegno per la legalità" bandito dalla Regione Puglia, visitano Masseria San Vittore, sede del progetto diocesano "Senza Sbarre".
«Stiamo preparando la sesta edizione del Festival della Legalità che è un nostro obiettivo di mandato – spiega la Sindaca Giovanna Bruno - Coinvolge le scuole, le associazioni e gli enti del territorio per la promozione e l'approfondimento della cultura della legalità, della partecipazione attiva e del confronto su tanti temi che toccano la nostra comunità. Abbiamo promosso in questi anni un'azione corale volta a promuovere la cultura della legalità come strumento di crescita civile e sociale, attraverso idee, momenti di confronto ma anche di intrattenimento, cultura e arte sempre sullo sfondo della Legalità, della Trasparenza e della Testimonianza».
Sabato 7 marzo - #TESTIMONI DI LEGALITÀ - Commemorazione dell'80° anniversario dell'eccidio delle sorelle Porro: ore 10.00- piazza Carolina e Luisa Porro (pressi via Ferrucci) e a seguire deposizione di fiori a Palazzo Porro in Piazza Umberto I. Interviene Avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria; animeranno la cerimonia gli studenti dell'Istituto"R. Lotti-Umberto l" che proporranno letture a tema.
Domenica 8 marzo - #25NOVEMBRETUTTOLANNO – A Palazzo di Città Esposizione bandiera "CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MAI BANDIERA BIANCA". Il Comune di Andria
aderisce alla campagna di comunicazione istituzionale promossa da Anci e Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lunedì 9 marzo - #TESTIMONI DI LEGALITÀ - ore 19.00 Centro Aggregazione Fornaci"Don Pino Puglisi" la presentazione del libro del Dott. Sabino Zinni "Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud". Saluti Avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, letture a cura di Agata Paradiso.
Martedì 17 marzo – #GIOVANI E LEGALITÀ – ore 10.00 Plesso Dante Alighieri (via Ospedaletto 159) "A scuola di ... legalità": Don Riccardo Agresti incontra gli studenti delle classi terze e le famiglie del quartiere.
Dal 2 al 24 marzo - #PELLICOLE DI LEGALITÀ - Riprese cinematografiche del film "REEL" scritto e diretto da Gianni Quinto prodotto da Nemo produzioni APS.
Giovedì 26 marzo - #TESTIMONI DI LEGALITÀ - ore 09.00 presso la Masseria San Vittore
"A scuola di ... legalità": gli studenti dell'I.C."A. Rosmini-D. Alighieri", vincitore del concorso "Mi impegno per la legalità" bandito dalla Regione Puglia, visitano Masseria San Vittore, sede del progetto diocesano "Senza Sbarre".
«Stiamo preparando la sesta edizione del Festival della Legalità che è un nostro obiettivo di mandato – spiega la Sindaca Giovanna Bruno - Coinvolge le scuole, le associazioni e gli enti del territorio per la promozione e l'approfondimento della cultura della legalità, della partecipazione attiva e del confronto su tanti temi che toccano la nostra comunità. Abbiamo promosso in questi anni un'azione corale volta a promuovere la cultura della legalità come strumento di crescita civile e sociale, attraverso idee, momenti di confronto ma anche di intrattenimento, cultura e arte sempre sullo sfondo della Legalità, della Trasparenza e della Testimonianza».