Turismo itinerante: il Camper Club Federiciano torna a chiedere la creazioni di aree di sosta idonee all'accoglienza
Riunione a San Severo delle associazioni aderenti alla Federazione UCA - Unione Club Amici-
Andria - domenica 18 gennaio 2026 11.50
Riunione questa mattina, in una San Severo avvolta da una coltre di foschia, di alcune delle associazioni pugliesi aderenti alla Federazione dell' UCA - Unione Club Amici, sodalizio presente a livello nazionale, che ha intrapreso l'iniziativa di girare con i propri aderenti in tutte le località che hanno aderito ad iniziative del turismo itinerante.
C'era anche una delegazione giunta da Andria del Camper Club Federiciano a prendere parte a questa iniziativa. Una maniera per sensibilizzare le amministrazioni locali alle creazioni di aree di sosta idonee all'accoglienza del turismo itinerante, così da potersi fregiare del titolo di "Città amica del turismo itinerante". Un fenomeno in continua crescita, che può generare notevoli ricadute sul tessuto economico oltre a valorizzare le città ospitanti, aprendo le porte agli amici camperisti.
Sono già alcuni anni che i rappresentanti del numeroso club andriese stanno chiedendo quest'area. Con il Comune di Andria è stato coinvolto anche l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Ma ad oggi, malgrado i buoni propositi, non si è giunti a nessun risultato.
Al meeting di San Severo -che ha permesso di visitare la parte antica del centro dauno- erano presenti circa 30 equipaggi, provenienti da tutta la Puglia, riuniti per l'occasione presso l'Istituto Salesiani in occasione della Festa di Sant'Antonio Abate, presenti i rappresentanti della Civica amministrazione e della Proloco
