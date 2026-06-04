Vurchio, info point turistici 2026: nuove risorse per i Comuni della Bat

"La Regione Puglia ha stanziato 1,5 milioni di euro per potenziare gli Info-Point turistici della rete regionale e migliorare i servizi di accoglienza sul territorio.Per la Provincia BAT - sottolinea il consigliere regionale del Pd, Giovanni Vurchio- sono disponibili 103.528,25 euro, destinati a progetti che puntano a rendere più efficaci i servizi di informazione turistica, ampliare gli orari di apertura, rafforzare la comunicazione digitale e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale.Ogni Comune potrà richiedere un contributo fino a 16.000 euro, con un cofinanziamento minimo del 20%.Le candidature potranno essere presentate attraverso il portale regionale dal 6 giugno 2026 e fino alle ore 12.00 del 22 giugno 2026.Un'opportunità importante anche per l'Info-Point di Castel del Monte, punto di riferimento per migliaia di visitatori e porta d'accesso a uno dei siti UNESCO più rappresentativi della Puglia.Investire sugli Info-Point significa migliorare l'accoglienza, promuovere il territorio e sostenere lo sviluppo turistico ed economico delle nostre comunità.Scadenza domande: 22 giugno 2026, ore 12.00".