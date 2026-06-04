Giovanni Vurchio
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Politica

Vurchio, info point turistici 2026: nuove risorse per i Comuni della Bat

Ogni Comune potrà richiedere un contributo fino a 16.000 euro, con un cofinanziamento minimo del 20%

BAT - giovedì 4 giugno 2026 Comunicato Stampa
"La Regione Puglia ha stanziato 1,5 milioni di euro per potenziare gli Info-Point turistici della rete regionale e migliorare i servizi di accoglienza sul territorio.
Per la Provincia BAT - sottolinea il consigliere regionale del Pd, Giovanni Vurchio- sono disponibili 103.528,25 euro, destinati a progetti che puntano a rendere più efficaci i servizi di informazione turistica, ampliare gli orari di apertura, rafforzare la comunicazione digitale e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale.
Ogni Comune potrà richiedere un contributo fino a 16.000 euro, con un cofinanziamento minimo del 20%.
Le candidature potranno essere presentate attraverso il portale regionale dal 6 giugno 2026 e fino alle ore 12.00 del 22 giugno 2026.
Un'opportunità importante anche per l'Info-Point di Castel del Monte, punto di riferimento per migliaia di visitatori e porta d'accesso a uno dei siti UNESCO più rappresentativi della Puglia.
Investire sugli Info-Point significa migliorare l'accoglienza, promuovere il territorio e sostenere lo sviluppo turistico ed economico delle nostre comunità.
Scadenza domande: 22 giugno 2026, ore 12.00".
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