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Turismo

Info-point turistici in Puglia, la Regione stanzia 103.528,25 euro per i 6 info-point presenti nella Bat

Pubblicato l'avviso pubblico per qualificare i punti informativi del territorio

BAT - mercoledì 3 giugno 2026 14.44 Comunicato Stampa
Pubblicato nei giorni scorsi sul BURP della Regione Puglia l'avviso pubblico che mette in campo 1,5 milioni di euro per potenziare e qualificare la rete regionale degli info-point turistici. Con la determina dirigenziale n. 00151/2026, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha adottato il programma e le linee guida dell'avviso pubblico destinato agli enti locali che gestiscono — o intendono attivare — un punto di informazione turistica sul territorio pugliese.

Le risorse rientrano nell'Area tematica 3, Linea di intervento 3.2 del POC Puglia 2021-2027, il Programma Operativo Complementare che integra i fondi europei di coesione con risorse nazionali e regionali. La dotazione potrà essere ulteriormente incrementata qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive da riprogrammazioni finanziarie o da altre fonti statali e regionali.
Soddisfatta l'Assessora al Turismo della Regione Puglia: "Gli Info-point sono il primo punto di contatto tra il visitatore e la comunità che lo accoglie. Qualificarli significa costruire un'accoglienza radicata nei territori, nelle persone, nel lavoro quotidiano dei Comuni. Incrementare le risorse significa dare continuità a chi aveva già dimostrato di voler investire sull'accoglienza e ampliare il numero dei progetti ammessi. La qualità dell'esperienza che il visitatore vive in Puglia dipende dalla coerenza del sistema su tutto il territorio. Costruiamo una rete che sia davvero tale."
L'avviso copre interventi finalizzati ad alzare il livello qualitativo dei servizi offerti dagli info-point: dotazioni tecnologiche innovative, adeguamento delle strutture fisiche, attività di formazione professionale per il personale, tutto nel rispetto degli standard qualitativi definiti nelle linee guida allegate alla determina.
Il contributo è erogato nella forma della sovvenzione diretta e copre fino al 100% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario. L'importo massimo concedibile per singola proposta progettuale è di € 16.000,00.

La ripartizione territoriale della dotazione complessiva è costruita su criteri oggettivi e dati ufficiali ISTAT, seguendo tre parametri: la superficie territoriale (peso del 30%, pari a € 450.000,00), le presenze turistiche 2024 validate da ISTAT nel 2025 (peso del 50%, pari a € 750.000,00) e un indice di fabbisogno dei servizi di informazione e accoglienza turistica (peso del 20%, pari a € 300.000,00).
La ripartizione dei fondi tra le province pugliesi vede Foggia ricevere la quota più consistente con 425.410,20 euro, supportando i suoi 22 info-point. Segue Lecce, con 338.211,17 euro destinati ai 44 info-point, il numero più alto nella rete regionale. A Bari vanno 286.451,83 euro per i 25 info-point, mentre Brindisi ottiene 193.517,55 euro per i suoi 13 punti informativi. Taranto, con altrettanti 13 info-point, riceverà 152.880,99 euro. Infine, alla provincia BAT sono assegnati 103.528,25 euro per i 6 info-point presenti.
Possono presentare domanda i soggetti pubblici — Comuni, Unioni di Comuni e altri enti locali — che gestiscono o intendono istituire un info-point turistico aderente alla Rete Regionale, nel rispetto dei requisiti previsti dall'avviso. Trattandosi di fondi pubblici con copertura al 100%, non è richiesto cofinanziamento da parte del proponente.

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica disponibile al portale sistema.regione.puglia.it. La domanda, generata automaticamente dalla piattaforma, deve essere firmata digitalmente e caricata entro i termini stabiliti.
Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e fino alle ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione stessa.
Tutta la modulistica editabile è disponibile su sistema.regione.puglia.it, sezione "Catalogo bandi", e sul sito www.regione.puglia.it, nelle sezioni URP Comunica e Amministrazione Trasparente.Tutta la modulistica editabile è disponibile su sistema.regione.puglia.it, e sul sito www.regione.puglia.it, nelle sezioni URP Comunica e Amministrazione Trasparente.
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