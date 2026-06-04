Locandina servizio civile
Locandina servizio civile
Attualità

Servizio Civile Universale Anci Puglia: avvisi di convocazione dei colloqui di selezione 2026

In allegato gli avvisi di convocazione per i tre progetti relativi al Comune di Andria 

Andria - giovedì 4 giugno 2026
I colloqui di selezione per i progetti del Comune di Andria si svolgeranno a Bari secondo gli Avvisi di convocazione. La presente comunicazione, pubblicata anche sul sito Anci Puglia, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, così come stabilito dal Bando.
In ottemperanza al Bando Ordinario Servizio Civile Universale 2026, si comunica che i colloqui per le selezioni dei candidati volontari che hanno presentato domanda per i progetti da realizzarsi presso i Comuni aderenti alla rete SCU Anci Puglia, si svolgeranno secondo il calendario contenuto negli Avvisi di convocazione di seguito riportati suddivisi per progetto.
Le sedi di selezione sono:
  • Bari – sede Anci Puglia, Via Marco Partipilo 61 – Zona Santa Fara (Da Stazione Centrale autobus Linea 20. Da Tangenziale uscita 10-A Picone – https://share.google/CijxeOT6AIJVWxmB2.)
  • Bari – Hotel Excelsior, Via Giulio Petroni,15. (A pochi passi da uscita Via Capruzzi, Stazione Centrale Bari)
I candidati convocati con il presente avviso dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa che il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta, senza giustificato motivo, secondo il calendario stabilito è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

In allegato gli avvisi di convocazione per i tre progetti relativi al Comune di Andria
avvisi di convocazione 1 Anci Servizio Civileavvisi di convocazione 1 Anci Servizio Civileavvisi di convocazione 3 Anci Servizio Civileavvisi di convocazione 3 Anci Servizio Civileavvisi di convocazione 4 Anci Servizio Civileavvisi di convocazione 4 Anci Servizio Civile
  • Comune di Andria
  • Servizio Civile Universale
Festa del 2 Giugno: triplice riconoscimento per il personale della Polizia di Stato della Bat
4 giugno 2026 Festa del 2 Giugno: triplice riconoscimento per il personale della Polizia di Stato della Bat
Vurchio, info point turistici 2026: nuove risorse per i Comuni della Bat
4 giugno 2026 Vurchio, info point turistici 2026: nuove risorse per i Comuni della Bat
Altri contenuti a tema
Vurchio, info point turistici 2026: nuove risorse per i Comuni della Bat Politica Vurchio, info point turistici 2026: nuove risorse per i Comuni della Bat Ogni Comune potrà richiedere un contributo fino a 16.000 euro, con un cofinanziamento minimo del 20%
Al Preside Paolo Farina l'onorificenza di Ufficiale all'OMRI Al Preside Paolo Farina l'onorificenza di Ufficiale all'OMRI Sindaca Bruno: «Un riconoscimento che onora l’intera comunità andriese»
Allerta meteo gialla per pioggia dalle 08.00 di mercoledì 3 giugno Meteo Allerta meteo gialla per pioggia dalle 08.00 di mercoledì 3 giugno Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
Parco di via Dante Di Nanni: urgono interventi di bonifica di quel che rimane dell'area verde Vita di città Parco di via Dante Di Nanni: urgono interventi di bonifica di quel che rimane dell'area verde I residenti della zona del quartiere di Santa Maria Vetere denunciano anche l'inciviltà che la fa da padrona
Incendio di sterpaglia manda in fumo 5 ettari Cronaca Incendio di sterpaglia manda in fumo 5 ettari Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco
Da Andria per partecipare a Roma all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale Politica Da Andria per partecipare a Roma all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale I prossimi 13 e 14 giugno, parteciperanno l' ing. Francesco Rutigliano e l’ avv. Giuseppe Massaro quali delegati del Comitato Costituente di Andria
Archivio “Giuseppe Ceci” del Comune di Andria: arrivano i fondi dal Ministero della Cultura Eventi e cultura Archivio “Giuseppe Ceci” del Comune di Andria: arrivano i fondi dal Ministero della Cultura Il lavoro punterà alla descrizione archivistica, al riordino e all’inventariazione dell’intero fondo, nonché alla costruzione di uno strumento di ricerca
Andria: definizione agevolata dei tributi comunali, oggi la scadenza dei termini Enti locali Andria: definizione agevolata dei tributi comunali, oggi la scadenza dei termini Importante opportunità per i cittadini che vogliono regolarizzare la propria posizione tributaria
Salute: frutta e verdura a scuola contro 'invasione cibi ultra-formulati "; in Puglia 10,3% minori è obeso
4 giugno 2026 Salute: frutta e verdura a scuola contro 'invasione cibi ultra-formulati"; in Puglia 10,3% minori è obeso
25enne di Andria esce di strada sulla litoranea di Vieste, frattura a un braccio
3 giugno 2026 25enne di Andria esce di strada sulla litoranea di Vieste, frattura a un braccio
Salesiani Don Bosco Andria: dal 3 al 6 giugno il cuore della Festa della Comunità
3 giugno 2026 Salesiani Don Bosco Andria: dal 3 al 6 giugno il cuore della Festa della Comunità
Alla “Cafaro” il premio Premio Steinhof - “La Casa di Pietra” per il concorso “Tiziana Semeraro” 
3 giugno 2026 Alla “Cafaro” il premio Premio Steinhof - “La Casa di Pietra” per il concorso “Tiziana Semeraro” 
Mons. Domenico Basile compie 60 anni: gli auguri dalla sua nuova Diocesi e dalla sua città natale
3 giugno 2026 Mons. Domenico Basile compie 60 anni: gli auguri dalla sua nuova Diocesi e dalla sua città natale
Al Preside Paolo Farina l'onorificenza di Ufficiale all'OMRI
3 giugno 2026 Al Preside Paolo Farina l'onorificenza di Ufficiale all'OMRI
Grandissimo trionfo ai Campionati Italiani MMA di Jesolo per l’ APD Judo Trani e la Spartan Academy
3 giugno 2026 Grandissimo trionfo ai Campionati Italiani MMA di Jesolo per l’ APD Judo Trani e la Spartan Academy
Info-point turistici in Puglia, la Regione stanzia 103.528,25 euro per i 6 info-point presenti nella Bat
3 giugno 2026 Info-point turistici in Puglia, la Regione stanzia 103.528,25 euro per i 6 info-point presenti nella Bat
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.