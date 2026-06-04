Attualità
Servizio Civile Universale Anci Puglia: avvisi di convocazione dei colloqui di selezione 2026
In allegato gli avvisi di convocazione per i tre progetti relativi al Comune di Andria
Andria - giovedì 4 giugno 2026
I colloqui di selezione per i progetti del Comune di Andria si svolgeranno a Bari secondo gli Avvisi di convocazione. La presente comunicazione, pubblicata anche sul sito Anci Puglia, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, così come stabilito dal Bando.
In ottemperanza al Bando Ordinario Servizio Civile Universale 2026, si comunica che i colloqui per le selezioni dei candidati volontari che hanno presentato domanda per i progetti da realizzarsi presso i Comuni aderenti alla rete SCU Anci Puglia, si svolgeranno secondo il calendario contenuto negli Avvisi di convocazione di seguito riportati suddivisi per progetto.
Le sedi di selezione sono:
Si precisa che il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta, senza giustificato motivo, secondo il calendario stabilito è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
In allegato gli avvisi di convocazione per i tre progetti relativi al Comune di Andria
In ottemperanza al Bando Ordinario Servizio Civile Universale 2026, si comunica che i colloqui per le selezioni dei candidati volontari che hanno presentato domanda per i progetti da realizzarsi presso i Comuni aderenti alla rete SCU Anci Puglia, si svolgeranno secondo il calendario contenuto negli Avvisi di convocazione di seguito riportati suddivisi per progetto.
Le sedi di selezione sono:
- Bari – sede Anci Puglia, Via Marco Partipilo 61 – Zona Santa Fara (Da Stazione Centrale autobus Linea 20. Da Tangenziale uscita 10-A Picone – https://share.google/CijxeOT6AIJVWxmB2.)
- Bari – Hotel Excelsior, Via Giulio Petroni,15. (A pochi passi da uscita Via Capruzzi, Stazione Centrale Bari)
Si precisa che il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta, senza giustificato motivo, secondo il calendario stabilito è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
In allegato gli avvisi di convocazione per i tre progetti relativi al Comune di Andria