“Testimoni di Legalità”, al via la 3^ edizione del Festival per invertire la rotta. Ecco il programma

Festival della Legalità Documento PDF

Tutto pronto per la terza edizione del Festival della Legalità. La rassegna, istituita nel 2021 dall'Amministrazione comunale, si terrà dal 12 al 19 novembre prossimi e vedrà coinvolti i giovani di tutte le scuole cittadine, alte personalità delle istituzioni, scrittori, autori e personaggi del panorama teatrale, musicale e artistico provenienti da tutta Italia.Nelle passate edizioni, fra i tanti temi trattati, a spiccare, naturalmente, sono state le figure e l'operato di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.Ad introdurre il tema di quest'anno, invece, ci hanno pensato gli esempi di Aldo Moro e don Tonino Bello, negli appuntamenti che, come di consueto, anticipano nel corso dell'anno la manifestazione di novembre che nei prossimi giorni aprirà il sipario con le testimonianze di vita di Rosario Livatino e Angelo Vassallo.Come già annunciato, a dare avvio al Festival 2023, nel pomeriggio di domenica 12 novembre, a partire dalle ore 17:30, sarà l'arrivo della Reliquia del giudice Beato Rosario Angelo Livatino (la camicia che il giudice indossava la mattina del suo assassinio) presso la chiesa di Sant'Agostino, dove alle 18:30 si terrà la celebrazione eucaristica.«Il Festival della Legalità è stata una scommessa – dichiara la sindaca Giovanna Bruno –, l'abbiamo istituito in maniera ufficiale con delibera di Giunta, uno dei primi atti dell'Amministrazione Bruno. Crediamo fortemente nel valore della legalità intesa anche come sensibilizzazione e prevenzione di tutti quei fenomeni criminali e criminosi che poi degenerano nella violenza e in quello che, purtroppo, circonda le nostre comunità.Quest'anno il valore aggiunto, più delle passate edizioni, è l'attenzione ai giovani. Li abbiamo invitati, infatti, a proporci idee, suggerimenti, contenuti teatrali, musicali e artistici. E così scuole, associazioni, parrocchie, famiglie si sono poste con noi in cammino.L'idea dell'Amministrazione è di aprire sempre più il Festival della Legalità alla comunità perché possa organizzarlo, coordinarlo, integrarlo e viverlo come meglio desidera».Ecco il programma dettagliato.Alle ore 17:30 in biblioteca comunale l'inaugurazione della mostra Sub Tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino a cura di International Exhibition Service, con animazione dell'Azione Cattolica della diocesi di Andria.Alle ore 18:00 nella chiesa sant'Agostino arrivo della reliquia del giudice Beato Rosario Angelo Livatino, accompagnata da don Gero Manganello, sacerdote dell'arcidiocesi di Agrigento e custode della reliquia.Alle ore 18:30 la celebrazione eucaristica e il momento di riflessione e animazione a cura della diocesi di Andria.Dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 in biblioteca comunale la mostra Sub Tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino a cura di International Exhibition Service.Alle ore 10:00 nella sala convegni della biblioteca comunale la presentazione del libro Non chiamatelo ragazzino con l'autore Marco Pappalardo. Parteciperanno le classi delle scuole superiori di primo grado.Alle ore 18:30 nella sala convegni della biblioteca comunale l'approfondimento sulla figura del giudice Beato Rosario Angelo Livatino. Interverranno Roberta Masotto, curatrice della mostra Sub Tutela Dei, e Michele Caldarola, referente del presidio Libera di Andria dedicato a Renata Fonte. Previsti i saluti istituzionali.Alle ore 19 nella chiesa sant'Agostino i giovani della zona pastorale 3 visiteranno la reliquia. Si terrà anche un momento di incontro e riflessione guidato da don Vito Gaudioso e don Gero Manganello.Dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 in biblioteca comunale la mostra Sub Tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino a cura di International Exhibition Service.Alle ore 10:00 nella scuola "Salvemini" arrivo della reliquia del giudice Beato Rosario Angelo Livatino. A seguire la rappresentazione "Amici per la pace" a cura degli alunni delle terze elementari della scuola "Imbriani" e le letture drammatizzate a cura degli alunni della scuola "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri".Alle ore 12:00 nella "Casa Livatino" in via Lagnone Santa Croce arrivo della reliquia del giudice Beato Rosario Angelo Livatino. Visita al bene confiscato alla mafia e destinato alla prima accoglienza per persone in condizioni di disagio economico e sociale.Alla ore 18:00 nella sala consiliare di Palazzo di Città arrivo della reliquia del giudice Beato Rosario Angelo Livatino. Conferenza di approfondimento che si pregerà della presenza del Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, con Maria Francesca Mariano, magistrata della Corte d'Assise di Lecce, che di recente è stata oggetto di intimidazioni, Renato Nitti, procuratore del Tribunale di Trani, e Toni Mira, autore del libro Rosario Livatino. Il giudice giusto.Alle ore 20:00 nell'auditorium "Monsignor Di Donna", il reading teatrale Il giudice Rosario Livatino a cura della Compagnia "Témenos Recinti Teatrali" e diretto da Marco Antonio Romano e scritto dalla magistrata Maria Francesca Mariano.Alle ore 10:30 nell'auditorium dell'istituto "Jannuzzi", anteprima della rassegna "Non solo 25 novembre" con la proiezione "L'amore conta" diretto da Mauro Dalsogno, con Mingo De Pasquale, Celeste Tucci e Manuel Lotito.Dalle 16:30 alle 19:00 nella sala consiliare di Palazzo di Città,"La legalità economica e fiscale come fattore di sviluppo umano e coesione sociale", giornata della Trasparenza e dell'Anticorruzione a cura del segretario generale del Comune di Andria, Rosa Arrivabene, con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della BAT. Intervengono Alberto Muciaccia, presidente dell'ODCEC, Giovanna Bruno, sindaca di Andria, Daniela Lopedote, direttrice provinciale dell'Agenzia delle Entrate, e il colonnello Pierluca Cassano, comandante provinciale della Guardia di Finanza.Dalle ore 16:30 alle 19:00 nella sala consiliare di Palazzo di Città, "La rilevanza penale delle scelte amministrative", seconda giornata della Trasparenza e dell'Anticorruzione a cura del segretario generale del Comune di Andria, Rosa Arrivabene, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocato di Trani. Modera Raffaele Losappio, presidente della Prima commissione consiliare permanente. Intervengono Francesco Logrieco, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Ivan Barlafante e Francesco Tosto, magistrati del Tribunale di Trani, e Giangregorio De Pascalis, presidente della Camera Penale di Trani.Alle ore 20:30 nell'auditorium "Monsignor Di Donna", Il sindaco Pescatore, spettacolo teatrale sulla figura di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, a cura di Panart Produzioni, con Ettore Bassi e la partecipazione degli studenti del liceo classico "Carlo Troya" e dell'istituto "Lotti-Umberto I".Alle ore 10:00 nella scuola "Colasanto", "Angelo Vassallo: un eroe normale". L'attore Ettore Bassi incontra gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Presentazione del progetto murale a cura degli studenti dell'istituto "Colasanto".Alle ore 19:00 nell'auditorium della scuola "Cafaro", proiezione del cortometraggio "Alza la testa" a cura degli studenti dell'istituto "Verdi-Cafaro". A seguire il concerto dell'orchestra giovanile Sanitansamble nel quindicesimo anniversario dalla fondazione.Alle ore 20:30 nella chiesa Sacro Cuore, L'uomo, il fratello, il pastore, concerto dedicato a don Tonino Bello, a cura dell'associazione corale polifonica "Rubis Canto" di Ruvo di Puglia, con la direzione artistica e musicale del Maestro Nicola Bucci.Il Festival della Legalità è patrocinato da: Regione Puglia, Provincia e Prefettura BAT, Anci Puglia, Avviso Pubblico, Ordine dei dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili BAT, Ordine degli Avvocati di Trani, i Comuni pugliesi aderenti all'Associazione Nazionale Città dell'Olio, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Minervino Murge, Spinazzola, Trani, Terlizzi, Trinitapoli, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Spello.Realizzato in collaborazione con: Diocesi di Andria, Coop, Coldiretti Bari, Confesercenti, Confcommercio, Floricultura dei f.lli Tesse, e le istituzioni scolastiche cittadine, a cui l'Amministrazione rivolge i suoi più sentiti ringraziamenti.