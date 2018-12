Sviluppo turistico nella Bat grazie alla rete dei siti di Canosa, Canne della Battaglia, Trani e  Castel del Monte

Nei giorni scorsi numerosi addetti ai lavori del settore turistico, si sono riuniti aper iniziativa delper esaminare questa località quale "case history" di sviluppo turistico integrato per gliIn una nota dell'esponente regionale del Pd, si sottolinea come: "La valorizzazione del sito archeologico di Canne della Battaglia come case history degli allievi del corso organizzato dall' ITS Turismo-Puglia di "Tecnico Superiore per le strategie di sviluppo sostenibile e gestione digitale e reale dell'imprenditorialità turistica". Iniziato ad, il corso porrà al centro della sua attenzione accademica e di merito proprio il sito di Canne della Battaglia come buona pratica di sviluppo turistico integrato al centro di un interesse crescente delle istituzioni e degli operatori del settore soprattutto da quando il consigliere regionale, Ruggiero Mennea, ha presentato, come primo firmatario, e poi contribuito a far approvare in Consiglio regionale, la legge per la valorizzazione delle antiche vestigia degli esiti della seconda guerra punica tra Annibale e l'Impero Romano.Proprio grazie a questa legge, durante l'estate 2018, a Canne è stato possibile realizzare (con l'ausilio del) spettacoli, laboratori, visite guidate, mostre e "Con i prossimi fondi – ha spiegato il consigliere Mennea nel corso dell'incontro tenuto nell'Antiquarium di Canne - si punta a creare le premesse per ile realizzare la rievocazione della battaglia del 216 a.C. Puntiamo anche ad inserire il sito in una. Un quadrilatero nel quale valorizzare i siti, metterli in rete e coinvolgere tutti gli attori istituzionali, dal Polo Museale alla regione Puglia, dalla provincia Bat al Parco dell'Ofanto, dal GAL dauno-ofantino ai comuni. Per Canne le due prossime tappe si chiamano stesura del master plan strategico e del piano di gestione utili anche per agevolarne l'accessibilità attraverso più interventi di mobilità, come per la vicinae svilupparne la notorietà grazie ad un impegnativo programma di comunicazione ed informazione storico-culturale del valore del sito che ha sì una fama mondiale, ma in pochi ne conoscono l'esatta localizzazione nell'agro di Barletta".I primi segali di una forte ripresa di interesse sul sito ci sono già, come emerge dai dati sulle presenze all'Antiquarium, "come è accaduto questa estate in coincidenza con un accenno di rievocazione storica della battaglia affidata all'ha detto la- e del programma di eventi che si sono svolti, con almeno 4000 visitatori in tre giorni ed una media di 400 persone ogni sabato tra agosto e settembre. Quindi il sito ha un potenziale di sviluppo enorme come ha dimostrato anche l'interesse che abbiano registrato nel corso della nostra partecipazione alla".L'enorme potenzialità turistico-culturale del sito spiega dunque la scelta dell', fondazione del Miur guidata dalladi farne un caso di studio degli allievi del corso diretto daled il cui"Il nostro obiettivo - ha detto Antonaci- è formare competenze specifiche del settore turismo che potranno trovare proprio nello sviluppo integrato del sito di Canne e del quadrilatero che forma con Canosa, Trani e Castel del Monte, una occasione irripetibile per fare esperienza professionale e dunque occupazione".