Mariangela Matera
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Politica

Sicurezza, on.Matera (FdI): «Rafforzata nella Bat la presenza dello Stato con l’arrivo di 49 nuovi agenti»

Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera

Andria - martedì 24 marzo 2026 18.00 Comunicato Stampa
"L'arrivo di quarantanove nuovi operatori della Polizia di Stato nella provincia Barletta-Andria-Trani rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza del territorio e un segnale importante di attenzione verso le nostre comunità. Questo rafforzamento è il risultato del lavoro portato avanti negli ultimi anni dal governo guidato da Giorgia Meloni, che ha messo la sicurezza dei cittadini tra le priorità della propria azione politica, investendo su risorse umane e mezzi. L'incremento di personale, insieme al rinnovo del parco veicoli, consentirà di migliorare ulteriormente il controllo del territorio e la capacità di risposta delle forze dell'ordine. A tutti i nuovi agenti rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che sapranno svolgere il loro servizio con professionalità e dedizione". Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, commentando il potenziamento degli organici nei Commissariati di Barletta, Trani e Canosa di Puglia, oltre che nella Polizia Stradale e Ferroviaria.
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