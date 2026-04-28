Mariangela Matera
Mariangela Matera
Politica

On. Matera (FdI): «I 5 Stelle sostengono la sindaca uscente Bruno, dopo esserne stati all’opposizione, accettando liste con la presenza di candidati indagati»

«Da Pd e M5S doppia morale in Puglia, nella Bat scelte senza coerenza» dichiara la parlamentare andriese

Andria - martedì 28 aprile 2026 20.01
«L'incoerenza del cosiddetto "campo largo" in Puglia emerge in tutta la sua evidenza -sottolinea la parlamentare di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera- nelle vicende che stanno interessando le elezioni amministrative nella provincia Bat, tra scelte contraddittorie e posizioni che cambiano a seconda della convenienza politica. Il Partito Democratico si era dato una missione chiara dopo le vicende che avevano interessato il Comune di Bari. In quel momento la segretaria Elly Schlein annunciò una linea di assoluta rigidità: nessuna candidatura per chiunque fosse anche solo indagato. Oggi, però, i fatti raccontano tutt'altro. Ad Andria si è scelto di far finta di nulla rispetto alla presenza di candidati indagati all'interno delle liste. Accanto alle contraddizioni del Pd, emerge con ancora maggiore evidenza la posizione del Movimento 5 Stelle, storicamente il partito più giustizialista».

«Ad Andria i 5 Stelle hanno scelto di sostenere la sindaca uscente Giovanna Bruno, dopo esserne stati all'opposizione, accettando liste con la presenza di candidati indagati. Un'assurdità rispetto a quanto dichiarato in passato, che cancella anni di scelte basate su sbandierata e urlata legalità e onestà. Una scelta che stride con quanto avvenuto a Trani, dove lo stesso Movimento ha invece deciso di uscire dal cosiddetto 'campo largo' per la presenza nelle liste di soggetti sgraditi, ma non indagati. Siamo di fronte a due pesi e due misure evidenti: mentre a livello nazionale si chiedono le dimissioni di esponenti del governo guidato da Giorgia Meloni anche solo coinvolti in indagini, a livello locale si adottano criteri variabili a seconda della convenienza politica. Sia chiaro: ogni persona è innocente fino a prova contraria. Ma qui il punto è politico. Quello che sta accadendo nella Bat dimostra l'assenza totale di una linea coerente da parte del centrosinistra e, in particolare, del Movimento 5 Stelle, che agisce a seconda delle situazioni», conclude il deputato andriese di Fratello d'Italia Mariangela Matera.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Comune di Andria
  • fratelli d'italia
  • On. Mariangela Matera
  • elezioni comunali 2026
Elezioni amministrative ad Andria, la candidata consigliera Angela Simone si presenta
28 aprile 2026 Elezioni amministrative ad Andria, la candidata consigliera Angela Simone si presenta
Consiglio provinciale, Azione a Lodispoto: «Chiediamo di valutare seriamente le proprie dimissioni»
28 aprile 2026 Consiglio provinciale, Azione a Lodispoto: «Chiediamo di valutare seriamente le proprie dimissioni»
Altri contenuti a tema
Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Andria. Presentazione del portale web Enti locali Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Andria. Presentazione del portale web Un servizio per la consultazione pubblica dei dati e dei contenuti del territorio comunale a valenza urbanistica in possesso dell’Ente
Al via la “Rassegna Teatrale in Vernacolo” – edizione 2026 Teatro Al via la “Rassegna Teatrale in Vernacolo” – edizione 2026 Questa edizione è dedicata a Peppino Cappabianca, protagonista della scena teatrale locale e appassionato cultore del dialetto
Presentazione della coalizione e del programma della candidata sindaca Giovanna Bruno Speciale Presentazione della coalizione e del programma della candidata sindaca Giovanna Bruno Domani, martedì 28 aprile, alle ore 20 presso il Largo Torneo
Elezioni amministrative: Sabino Napolitano presenta il suo programma elettorale Speciale Elezioni amministrative: Sabino Napolitano presenta il suo programma elettorale Appuntamento domani, martedì 28 aprile, alle ore 20, in via Regina Margherita 120
Consiglio Comunale convocato per giovedì 30 aprile Enti locali Consiglio Comunale convocato per giovedì 30 aprile Avrà inizio alle ore 16. All’ordine del giorno il Rendiconto di gestione anno 2025
Elezioni amministrative maggio 2026: pubblicato l'elenco dei Presidenti di seggio Enti locali Elezioni amministrative maggio 2026: pubblicato l'elenco dei Presidenti di seggio Nominati con decreto dalla Corte d'Appello di Bari
25 aprile ad Andria, 81esimo anniversario della liberazione nel segno della Costituzione Vita di città 25 aprile ad Andria, 81esimo anniversario della liberazione nel segno della Costituzione Davanti al Monumento ai Caduti la cerimonia istituzionale
Comunali, la corsa nel vivo: ecco tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunali, la corsa nel vivo: ecco tutti i nomi dei candidati al Consiglio Due i candidati sindaci, schierati gli "eserciti" degli aspiranti per uno scranno a Palazzo San Francesco
I.C. "Istituto comprensivo "P.N.Vaccina- Lotti -Della Vittoria " protagonista a Palermo
28 aprile 2026 I.C. "Istituto comprensivo"P.N.Vaccina- Lotti -Della Vittoria" protagonista a Palermo
Emozioni e riflessioni alla presentazione di “Cronache dal fronte invisibile” ad Andria
28 aprile 2026 Emozioni e riflessioni alla presentazione di “Cronache dal fronte invisibile” ad Andria
"Tableaux Vivants ": grande successo all'istituto Verdi-Cafaro di Andria
28 aprile 2026 "Tableaux Vivants": grande successo all'istituto Verdi-Cafaro di Andria
Prevenzione della violenza di genere: ad Andria l'incontro con le coppie nei percorsi prematrimoniali
28 aprile 2026 Prevenzione della violenza di genere: ad Andria l'incontro con le coppie nei percorsi prematrimoniali
Tra musica, emozioni e comunità: Federico Zampaglione ad Andria per la presentazione del nuovo album
28 aprile 2026 Tra musica, emozioni e comunità: Federico Zampaglione ad Andria per la presentazione del nuovo album
Al via la “Rassegna Teatrale in Vernacolo” – edizione 2026
28 aprile 2026 Al via la “Rassegna Teatrale in Vernacolo” – edizione 2026
Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Andria. Presentazione del portale web
28 aprile 2026 Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Andria. Presentazione del portale web
Salute: Olio extravergine alleato di sport e dieta, può aiutare a “bruciare i grassi” se usato nel modo giusto
28 aprile 2026 Salute: Olio extravergine alleato di sport e dieta, può aiutare a “bruciare i grassi” se usato nel modo giusto
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.