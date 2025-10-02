treno
Sciopero generale del 3 ottobre, le fasce di garanzia di Ferrotramviaria

Saranno garantiti i regolari servizi dalle ore 5.00 alle 8.00 e dalle 12.00 alle 15.00

Andria - venerdì 3 ottobre 2025
Venerdì 3 ottobre 2025, la programmazione delle corse della Ferrotramviaria Spa potrebbe subire cancellazioni e/o variazioni a causa dello sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati in programma.

A comunicarlo, con un'apposita nota, è la stessa azienda che gestisce il trasporto pubblico nella tratta Bari - Barletta, interessando anche i comuni di Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato e Andria.

L'astensione dal lavoro, tuttavia, avverrà nel rispetto delle prescritte fasce di garanzia e durante l'astensione saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi indispensabili così come previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi vigenti. Le fasce di garanzia prescritte per Ferrotramviaria S.p.A., durante le quali sono assicurati i regolari servizi, sono dalle ore 05:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00.
