Il saluto di Sabino Zinni all'Amico Guglielmo Minervini nel decino anniversario della scomparsa

"Continua a vivere nei luoghi che hanno contribuito a trasformare, nelle idee che hanno seminato, nelle opportunità che hanno saputo aprire"

"Ci sono persone il cui ricordo non si affida soltanto alla memoria di chi le ha conosciute. Continua a vivere nei luoghi che hanno contribuito a trasformare, nelle idee che hanno seminato, nelle opportunità che hanno saputo aprire per gli altri. A dieci anni dalla sua scomparsa, Guglielmo Minervini appartiene a questa categoria di uomini pubblici: la sua eredità non è racchiusa soltanto nelle pagine della storia politica pugliese, ma continua a manifestarsi nelle comunità che ha contribuito a rendere più aperte, più partecipi, più consapevoli del proprio futuro", è il saluto commosso che rivolge Sabino Zinni.