Sabino Zinni ricorda l'Amico Guglielmo Minervini
Sabino Zinni ricorda l'Amico Guglielmo Minervini
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Il saluto di Sabino Zinni all'Amico Guglielmo Minervini nel decino anniversario della scomparsa

"Continua a vivere nei luoghi che hanno contribuito a trasformare, nelle idee che hanno seminato, nelle opportunità che hanno saputo aprire"

Andria - lunedì 3 agosto 2026 19.12
"Ci sono persone il cui ricordo non si affida soltanto alla memoria di chi le ha conosciute. Continua a vivere nei luoghi che hanno contribuito a trasformare, nelle idee che hanno seminato, nelle opportunità che hanno saputo aprire per gli altri. A dieci anni dalla sua scomparsa, Guglielmo Minervini appartiene a questa categoria di uomini pubblici: la sua eredità non è racchiusa soltanto nelle pagine della storia politica pugliese, ma continua a manifestarsi nelle comunità che ha contribuito a rendere più aperte, più partecipi, più consapevoli del proprio futuro", è il saluto commosso che rivolge Sabino Zinni.
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