Per la Puglia, incontro regionale. Il gruppo: "Il civismo protagonista del centrosinistra pugliese"

"Il civismo è e sarà una componente essenziale del centrosinistra pugliese. Da qui parte un messaggio chiaro, il progetto Per la Puglia è destinato a radicarsi in modo sempre più strutturato sui territori".Si è concluso con questa dichiarazione del gruppo politico l'incontro regionale di "Per la Puglia".L'iniziativa ha visto la partecipazione del presidente Antonio Decaro, dell'assessore regionale al Bilancio, Personale e Digitalizzazione Sebastiano Leo, del capogruppo di Per la Puglia in Consiglio regionale Ruggiero Passero e dei consiglieri regionali Saverio Tammacco e Antonio Tutolo."Un confronto che ha confermato come Per la Puglia, forte del risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali, con più di 130.000 voti, si è affermata la terza forza politica regionale, un dato rafforzato dalle elezioni nei consigli provinciali e comunali. - hanno sostenuto i consiglieri - Il terzo gruppo politico della coalizione di centrosinistra in Puglia, rappresenta oggi una componente essenziale degli equilibri politici regionali e un interlocutore imprescindibile nella costruzione del cosiddetto campo largo".Per Sebastiano Leo, consigliere e assessore regionale, "la storia del gruppo Per la Puglia dimostra che il civismo non è una lista elettorale, non è una moda. Non è un contenitore. È un modo di fare politica. Qualcuno, anni fa, guardava alle liste civiche come a una parentesi. Come a qualcosa di utile solo durante la campagna elettorale. Noi abbiamo dimostrato esattamente il contrario: il civismo può governare. Può amministrare ed è decisivo. I numeri che abbiamo ottenuto dall'ultima competizione elettorale regionale, alle provinciali e comunali, raccontano che ormai siamo in ogni angolo della Puglia, siamo radicati, presenti, e soprattutto siamo la forza imprescindibile del centro sinistra. Questa sera ne abbiamo avuto la dimostrazione plastica. Perché oggi Per la Puglia non è più una scommessa. È una realtà politica.""Il nostro punto di forza – ha sottolineato Ruggiero Passero – è aver costruito una comunità politica fatta di amministratori, professionisti e cittadini che ogni giorno vivono i territori. Il consenso ottenuto alle elezioni regionali dimostra che esiste uno spazio importante per un civismo organizzato, responsabile e riformista. Oggi facciamo un passo in avanti verso una struttura regionale che renda ancora più efficace il nostro contributo. Perché la politica vera è quando si riesce a trasformare la partecipazione in capacità di governo. Per la Puglia ha dimostrato di saper coniugare competenza amministrativa e visione politica, contribuendo in maniera significativa alla stabilità e alla qualità dell'azione della maggioranza regionale. Oggi l'assemblea è un punto di partenza e con l'obiettivo specifico di organizzare in maniera dinamica questa stessa rete di amministratori e cittadini. Per la Puglia non è una forza nata per affrontare una singola scadenza elettorale, ma per costruire una presenza politica duratura, perché le elezioni passano, ma le comunità restano".Sulla stessa linea Antonio Tutolo, che ha ribadito come "il civismo non sia più un elemento accessorio delle coalizioni, ma una componente decisiva nella costruzione di un progetto politico credibile, inclusivo e vicino alle persone. Per la Puglia continuerà a essere il luogo dell'ascolto, del pragmatismo e delle soluzioni concrete. Dobbiamo onorare la fiducia del consenso ottenuto: significa che le istanze dei territori vanno assecondate e ascoltate, perché sono di interesse collettivo. Questa iniziativa serve ad unire ancora di più e a essere ancora più forti dal punto di vista della rappresentanza"."La forza del Noi", hanno concluso i consiglieri, "non è soltanto il titolo dell'iniziativa, ma il metodo con cui costruire una comunità politica fondata sulla partecipazione, sul dialogo e sulla responsabilità, nella convinzione che il futuro della Puglia passi dalla capacità di unire competenze, territori e persone"