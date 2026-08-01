Debora Ciliento
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Enti locali

Rifiuti, l’assessore Ciliento incontra la Cabina di regia per la tutela ambientale

“Continuiamo a unire forze e competenze contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per il controllo delle discariche abusive"

Puglia - sabato 1 agosto 2026 5.02 Comunicato Stampa
Ieri mattina l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha riunito la Cabina di regia prevista nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela ambientale" per un confronto tra i suoi componenti e pianificare nuove azioni e priorità. Erano presenti i rappresentanti della Legione Carabinieri "Puglia", del Comando Carabinieri Forestali Puglia e dei Carabinieri per la Tutela Ambientale-NOE di Bari e Lecce, del Comando Regionale della Guardia di Finanza, del CNR-ITC e di Arpa Puglia, oltre ai dirigenti regionali delle Sezioni Ciclo Rifiuti e Bonifiche e della Sezione Provveditorato-Economato. In apertura dell'incontro ha portato il suo saluto anche il nuovo direttore del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Pompeo Colacicco.

L'Accordo di Programma Quadro "Tutela Ambientale" attualmente in vigore è stato firmato l'11 marzo 2025, ha durata di 3 anni ed è finanziato con risorse derivanti dalla riscossione del tributo speciale "ecotassa". Si tratta di uno degli strumenti principali, operativo sin dal 2007, di raccordo istituzionale tra Regione, Forze dell'Ordine, ARPA Puglia e soggetti tecnico-scientifici, per sostenere le attività di prevenzione, vigilanza e contrasto dell'abbandono incontrollato di rifiuti e delle discariche abusive. L'Accordo valorizza anche strumenti operativi quali il software PERIMSITI, finalizzato alla perimetrazione dei siti oggetto di abbandono, alla circolarità delle informazioni tra le istituzioni coinvolte e al supporto delle attività di verifica, rimozione e quantificazione dei rifiuti illecitamente smaltiti.

"Mi premeva incontrare la Cabina di Regia, che ancora non avevo incontrato nel suo insieme, perché dobbiamo mettere a frutto questi ultimi due anni di validità dell'Accordo per azioni che siano sempre più incisive contro l'abbandono illecito dei rifiuti e per il controllo del territorio – ha detto l'assessore Ciliento -. Inoltre dovremo lavorare sull'aggiornamento del Piano regionale Amianto che risale al 2012, sia per mappare il territorio sia per testare lo stato dei manufatti già censiti ovvero la loro integrità a seguito di interventi di contenimento effettuati negli anni scorsi. Alla luce di questo aggiornamento potremo avanzare richiesta di risorse ministeriali da destinare alla rimozione e riqualificazione."
Altra azione che la Cabina di Regia ritiene prioritaria è la messa a sistema dei dati in possesso dei vari soggetti, in modo da avere database aggiornati e rapidamente consultabili per azioni sinergiche. Le tecnologie in possesso delle Forze dell'Ordine sono ormai all'avanguardia e presto verrà siglato anche l'Accordo tra Regione e Agenzia Spaziale Italiana per potenziare il monitoraggio del territorio grazie all'ausilio di costellazioni satellitari. E' possibile quindi contare su dati affidabili che vanno implementati e messi a sistema per una efficace condivisione e lettura.

"Dobbiamo lavorare insieme perché abbiamo l'obiettivo comune di tutelare la natura e la salute dei cittadini ma soprattutto di riportare la legalità – ha aggiunto l'assessore -. Questa Cabina affronta il grande fenomeno di illegalità legato al traffico e allo smaltimento delle ecoballe, ma anche il diffuso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte dei privati a bordo strada o nelle campagne invece che nei centri di raccolta, il cui potenziamento è stato di recente finanziato dalla Regione. Dobbiamo capire dove avviene il corto circuito, se è un problema di sensibilizzazione ed educazione, su cui questo Assessorato investe tanto, o se è il sintomo di un malcontento che allora dobbiamo decodificare e risolvere. Continuando a lavorare in squadra potremo avere sempre migliori risultati."
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