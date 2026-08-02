Alberto Tedesco
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Attualità

Morto l'ex senatore Alberto Tedesco, storico esponente socialista, consigliere regionale ed assessore alla Sanità

Il cordoglio del presidente della Regione Antonio Decaro

Puglia - domenica 2 agosto 2026 16.08
Dopo una lunga malattia è morto in un hospice di Bitonto l'ex senatore Alberto Tedesco. Aveva 77 anni. Storico esponente socialista pugliese, fu a partire dal 1985 e per 4 legislature consigliere regionale. Molte le sue visite ad Andria dove annoverava numerosi amici e compagni. Dal 2005 al 2009 ricoprì la carica di assessore alla Sanità nella prima giunta Vendola. Nello stesso anno, come primo dei non eletti nelle file del Partito Democratico, subentrò al Senato al posto del dimissionario Paolo De Castro. Fu coinvolto in un processo per presunte tangenti nella Sanità che si concluse con il suo proscioglimento nel 2013. I funerali si terranno lunedì nella chiesa di San Ferdinando di Bari alle ore 17.30.

Il presidente della Regione Antonio Decaro esprime il suo più sincero cordoglio per la scomparsa del senatore Alberto Tedesco:
"Alberto Tedesco è stato un protagonista della vita politica e istituzionale della nostra regione. Più volte consigliere regionale, assessore ed esponente pugliese nel Senato della Repubblica, ha speso gran parte del suo impegno nell'amministrazione pubblica, nel solco delle idee e dei valori socialisti. Alberto è stato un compagno, un uomo generoso, un politico capace di leggere la società e i tempi con grande intelligenza. A Cristina, Carlo e a tutta la famiglia giunga il mio più sincero abbraccio, onorato di aver potuto salutare, con affetto, Alberto nelle ultime settimane".


Il presidente Toni Matarrelli esprime il più profondo cordoglio a nome suo personale e del Consiglio regionale della Puglia, per la scomparsa di Alberto Tedesco, già assessore regionale alla Sanità e senatore della Repubblica.
"Con la sua scomparsa - dichiara il presidente Matarrelli - la Puglia perde una figura di primissimo piano della storia politica e istituzionale del territorio. Protagonista di un lungo e appassionato percorso, iniziato nelle fila del Partito Socialista Italiano, proseguito con ruoli di direzione politica e consolidatosi attraverso ben quattro mandati consecutivi in Consiglio regionale, Alberto Tedesco ha rappresentato un punto di riferimento per la nostra comunità".
"La vita di Alberto Tedesco è stata interamente dedicata all'impegno politico, alla costruzione del bene comune e al progresso della nostra terra – prosegue – In ogni ruolo ricoperto, sia all'interno delle istituzioni regionali, sia nel Parlamento della Repubblica o nella militanza di partito, non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee, di visione e di contenuti per la crescita della Puglia. Fino all'ultimo, con generosità, ha messo la sua vasta esperienza e il suo sguardo acuto a disposizione dei rappresentanti degli organi di governo e della collettività".
"Mi unisco con commozione e partecipe vicinanza – conclude il presidente Matarrelli – al dolore dei familiari, dei suoi cari e di tutti gli amici che ne hanno condiviso il cammino umano e politico".


"Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa di Alberto Tedesco. Con lui va via un pezzo importante della politica pugliese e della storia e cultura socialista del Paese. Il suo impegno, dentro e fuori le istituzioni, è durato fino alla fine. Amministratore regionale, con Vendola alla Sanità, e poi senatore della Repubblica con il Partito Democratico, non si è risparmiato neppure fiaccato dal peso della malattia.
È stato protagonista autentico della politica pugliese, una vita intera la sua spesa nelle istituzioni al servizio della nostra terra.
Un percorso lungo 40 anni, in cui non sono mancati momenti difficili, ma sempre animato da una passione autentica per la cosa pubblica e da un legame profondo con la comunità barese e pugliese.
Alberto Tedesco è stato un punto di riferimento per l'area socialista e riformista, capace di attraversare stagioni politiche diverse senza mai perdere la propria identità e il proprio radicamento territoriale.
Non si è mai sottratto al confronto, anche acceso, mostrando una rara capacità di credere e investire nel talento dei giovani appassionati alla politica.
È anche grazie a lui se la Puglia oggi ha una classe dirigente progressista e pronta alle enormi sfide all'orizzonte.
Alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità socialista pugliese giungano le nostre più sentite condoglianze, a nome di tutto il Partito Democratico di Puglia".
Lo dichiarano il consigliere regionale e Segretario del PD Puglia Domenico De Santis e il capogruppo del PD in Consiglio regionale Stefano Minerva.
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