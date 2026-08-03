Un anno dopo l' incidente, Andria ricorda i tre ciclisti volontari Avis con due iniziative

«Tre vite, la bellezza e il ricordo indimenticabile di Sandro, Antonio e Vincenzo.Due impegni, il dono del sangue e la battaglia per la sicurezza stradale.Una strada, quella che dobbiamo imparare a condividere con rispetto, civiltà e cura reciproca.Il ricordo di tre anime speciali diventa amore, speranza e impegno per la città.Ci sono persone che attraversano la vita lasciando un'impronta indelebile fatta di luce, di generosità spontanea e di sorrisi sinceri. Sandro, Antonio e Vincenzo erano esattamente questo: tre amici straordinari, tre volontari esemplari, tre uomini innamorati della vita, del dono e della libertà che solo una pedalata nel vento sa regalare». Così ilricorda le iniziative che si celebrano in questa settimana per ricordare i tre ciclisti volontari Avis a distanza di un anno da quel giorno terribile che li ha strappati all'affetto dei loro cari.«Sandro, Antonio e Vincenzo – aggiunge - erano persone profondamente positive, capaci di guardare al mondo con altruismo e dedizione. Ed è proprio raccogliendo la loro preziosa testimonianza che AVIS Andria e CicloAVIS hanno deciso di non cedere al buio, ma di fare una scelta di luce e di futuro: trasformare la sofferenza in un'energia positiva e concreta, esattamente come positivi, solari e generosi erano i nostri indimenticabili compagni di viaggio».Con il sostegno dell'Assessorato per la Città Attiva – delega allo Sport, e il prezioso supporto tecnico della FCI Puglia, la comunità cittadina vivrà due momenti importanti:Un gesto silenzioso, intimo e profondamente spirituale per sentirsi comunità attiva, attenta ed empatica, capace di continuare a far scorrere la vita attraverso la testimonianza e l'esempio dei nostri tre compagni di viaggio.Un incontro pubblico di riflessione sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei ciclisti, dei pedoni e di tutte le categorie più vulnerabili, in continuità con le grandi campagne nazionali di sensibilizzazione prima fra tutte la recente campagna "Guida e Basta" promossa da Anas, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato: "Quando sei alla guida, tutto può aspettare".«Ricordare SANDRO, ANTONIO e VINCENZO i nostri tre concittadini del gruppo sportivo ciclistico AVIS tragicamente scomparsi il 3 agosto di un anno fa –non vuol dire semplicemente mantenere viva la loro memoria, ma deve avere il valore di testimoniare il loro esempio di vita, basato sui valori della solidarietà sociale uniti quelli dello spirito sportivo. Valori fatti di impegno, sacrificio, fatica e rispetto.L'assessorato allo Sport della città di Andria non può non fare propri questi valori, impegnandosi al fine che il loro ricordo possa servire alla acquisizione di una consapevolezza da parte di tutti, che la SICUREZZA SULLA STRADA è un bene unico da tutelare e salvaguardare sempre ed ad ogni costo. E' l'unico modo per onorare nei fatti la loro memoria, facendo sì che le loro vite con il loro esempio non siano state spese invano».