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Eventi e cultura

"3 vite. 2 impegni. 1 strada": ad Andria l'evento per ricordare Sandro, Antonio e Vincenzo

L'iniziativa è organizzata dall'Avis comunale di Andria

Andria - sabato 1 agosto 2026 Comunicato Stampa
A un anno dalla scomparsa di Sandro, Antonio e Vincenzo: il ricordo di tre anime speciali diventa amore, speranza e impegno per la città. Ci sono persone che attraversano la vita lasciando un'impronta indelebile fatta di luce, di generosità spontanea e di sorrisi sinceri. Sandro, Antonio e Vincenzo erano esattamente questo: tre amici straordinari, tre volontari esemplari, tre uomini innamorati della vita, del dono e della libertà che solo una pedalata nel vento sa regalare.

A distanza di un anno da quel giorno terribile che li ha strappati all'affetto dei loro cari, la nostalgia è ancora fortissima e il dolore pesa sul cuore della nostra comunità. Ma Sandro, Antonio e Vincenzo erano persone profondamente positive, capaci di guardare al mondo con altruismo e dedizione. Ed è proprio raccogliendo la loro preziosa testimonianza che AVIS Andria e CicloAVIS hanno deciso di non cedere al buio, ma di fare una scelta di luce e di futuro: trasformare la sofferenza in un'energia positiva e concreta, esattamente come positivi, solari e generosi erano i nostri indimenticabili compagni di viaggio.

Insieme, con il sostegno dell'Assessorato per la Città Attiva e il prezioso supporto tecnico della FCI Puglia, invitiamo tutta la cittadinanza a stringersi in un unico, grande abbraccio nel corso di due appuntamenti intrisi di memoria, responsabilizzazione e amore per il prossimo. Lunedì 3 agosto: Giornata della Donazione, una "preghiera laica" per la vita. Dalle ore 8:00 alle 11:00, presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria.

Nel giorno del ricordo, tendere il braccio per donare il sangue, come solevano fare spesso i nostri tre soci donatori, non sarà soltanto un atto di altruismo, ma si trasformerà in una vera e propria preghiera laica. Un gesto silenzioso, intimo e profondamente spirituale per sentirci in comunione con loro. Amici, parenti, conoscenti e semplici cittadini sono chiamati ad accostarsi a questo momento per sentirsi comunità attiva, attenta ed empatica, capace di continuare a far scorrere la vita attraverso la testimonianza e l'esempio dei nostri tre compagni di viaggio.

Venerdì 7 agosto: "Strade sicure per tutti" focus sulla sicurezza stradale. Alle ore 19:00, nella cornice suggestiva del Chiostro di San Francesco ad Andria. Un invito accorato e profondo è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare ai giovani, nostro futuro in formazione, affinché partecipi calorosa e numerosa all'incontro pubblico di riflessione sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei ciclisti, dei pedoni e di tutte le categorie più vulnerabili. Durante la serata — arricchita dagli interventi dei referenti della FCI Puglia, della Polizia Locale e dal sostegno delle istituzioni locali — si ribadirà un concetto fondamentale: la vita è una sola ed è un bene inestimabile. L'iniziativa si pone in ideale continuità con le grandi campagne nazionali di sensibilizzazione — prima fra tutte la recente campagna "Guida e Basta" promossa da Anas, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato: "Quando sei alla guida, tutto può aspettare". Nessuna fretta, nessun messaggio sul cellulare e nessuna distrazione valgono quanto la vita di un essere umano. Un monito che potrebbe essere rivolto a tutti i tipi di guidatori, professionali, di auto, moto, cicli, fino ai pedoni. La vita è una sola e va difesa con responsabilità e consapevolezza.

3 vite. 2 impegni. 1 strada. Come il conto alla rovescia prima di far girare i pedali, questo slogan raccoglie il senso del nostro cammino:
- Tre vite, la bellezza e il ricordo indimenticabile di Sandro, Antonio e Vincenzo.
- Due impegni, il dono del sangue e la battaglia per la sicurezza stradale.
- Una strada, quella che dobbiamo imparare a condividere con rispetto, civiltà e cura reciproca.

Vi aspettiamo per trasformare la memoria in speranza e dimostrare che l'esempio di chi abbiamo amato continua a generare vita.
"3 vite. 2 impegni. 1 strada": ad Andria l'evento per ricordare Sandro, Antonio e Vincenzo
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