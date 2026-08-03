Si è spento don Giovanni Monaco
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Religioni

Si è spento don Giovanni Monaco: ha guidato anche la comunità salesiana di Andria

Si è spento all'età di 65 anni, dopo una lunga malattia

Andria - lunedì 3 agosto 2026 10.00
La comunità salesiana pugliese è in lutto per la scomparsa di don Giovanni Monaco, spentosi all'età di 65 anni dopo una lunga malattia. Originario di Cisternino, il sacerdote ha dedicato la propria vita all'educazione e alla formazione dei giovani, ricoprendo negli anni importanti incarichi nelle opere salesiane della Puglia, tra questa anche Andria, dove sono in molti a riservare un particolare ricordo.
Attualmente era direttore della casa salesiana di Taranto e si è sempre distinto per l'impegno nelle attività educative, sociali e pastorali rivolte ai ragazzi e alle famiglie.

Anche Molfetta lo ricorda con affetto. Don Giovanni Monaco è stato infatti l'ultimo parroco salesiano della parrocchia San Giuseppe, accompagnando la comunità nel delicato passaggio alla guida dei sacerdoti diocesani. Attraverso i propri canali social, la parrocchia San Giuseppe e l'annesso Oratorio Don Bosco hanno voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio di preghiera.
Con la scomparsa di don Giovanni Monaco, il mondo salesiano perde una figura apprezzata per la sua disponibilità, la vicinanza ai giovani e il costante impegno educativo.
  • oratorio salesiano
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