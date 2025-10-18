Formazione e Lavoro
Report "Workup": oltre 1000 posti di lavoro nelle province Bat, Bari e Foggia

Nella sezione “Concorsi e Selezioni” sono presenti numerose opportunità sul territorio e in Italia

BAT - sabato 18 ottobre 2025 5.06 Comunicato Stampa
Sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l'impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, tra cui spicca il settore "Costruzioni, impianti ed immobiliare".
È quanto emerge da WORKUP, report bisettimanale dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, proposti dai Centri per l'impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.
Nella nuova edizione di WORKUP, aggiornata al 17 ottobre, si evidenziano i seguenti dati occupazionali:
  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 285.
  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 194.
  • Servizi turistici, culturali e ristorazione: 164.
  • Servizi socio-sanitari ed educativi: 97.
  • Industria, Produzione, Metalmeccanico:75.
  • Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport: 73.
  • ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 67.
  • Logistica, Trasporti, Magazzini: 66.
  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 49.
  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 36.
  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 26.
  • Servizi finanziari/credito e assicurativi: 6.
  • Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 1.
Spazio anche al collocamento mirato, con 21 persone da assumere, mentre, per la mobilità professionale in Europa, la rete EURES Puglia segnala 73 proposte lavorative.
Nella sezione Concorsi e Selezioni, sono invece presenti numerose opportunità sul territorio e in Italia:
  • il bando del Dipartimento della Funzione Pubblica per la selezione di 101 assistenti per l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato e il TAR;
  • il concorso del Comune di Foggia, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 26 tra operatori e funzionari;
  • il bando "Giovani imprese Donato Monopoli" del Comune di Cerignola per la concessione di contributi a fondo perduto alle giovani imprese.
Tra gli eventi prosegue l'animazione, svolta sui territori della Daunia e del Gargano, con il Camper per il Lavoro che, nelle prossime due settimane, farà tappa in alcuni comuni foggiani privi di servizi per l'impiego.
WORKUP presenta anche una sezione dedicata alle domande degli utenti con "Chiedilo al CPI", rubrica di approfondimenti sul mondo dei Centri per l'impiego.

Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.

Gli annunci di lavoro EURES sono presenti sul portale dedicato.

WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione per fornire consulenza all'utenza e alle aziende che cercano personale con servizi dedicati.
