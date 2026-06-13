Tre alpinisti muoiono mentre scalavano il Gran Paradiso: uno di questi era nato ad Andria

Le vittime sono Antonio Sardano, 49 anni, originario di Andria con gli amici Sergio Martinelli, di 29 e Michael Zenatti, di 39

Tre alpinisti sono morti ieri sulla parete nord del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta, dopo essere precipitati per alcune centinaia di metri. Le vittime sono Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, di 29, e Michael Zenatti, di 39.Sardano, originario di Andria ma da tempo stabilitosi in Trentino, aveva lavorato nella sua città di nascita anche come autista del 118 per circa 6 anni. Incredulità tra quanti lo conoscevano nell'apprendere della triste vicenda.Da quanto si apprende l'incidente potrebbe essere avvenuto nella mattinata di ieri, in fase di salita, poco sotto la vetta. Secondo la prima ricostruzione dei finanzieri del soccorso alpino di Entreves, tra i primi a giungere sul posto della sciagura, uno di loro potrebbe essere scivolato, trascinando a valle gli altri due compagni di cordata.