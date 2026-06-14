Vespa Club Andria
Vespa Club Andria
Attualità

Anche il Vespa Club Andria presente questa mattina al raduno di Bisceglie

Una dozzina di "vespisti" sono giunti nel piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe

Andria - domenica 14 giugno 2026 16.55
Anche una nutrita delegazione del Vespa Club Andria ha partecipato questa mattina, domenica 14 giugno al raduno organizzato a Bisceglie dal locale Vespa Club che ha voluto festeggiare il suo decennale di vita.
Una dozzina circa di "vespisti" sono così giunti nell'assolato piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe, concattedrale della Città del Dolmen. L'appuntamento odierno, inserito nel calendario turistico del Vespa Club Italia, ha ospitato "vespisti" provenienti dal sud Italia (principalmente da tutta la Puglia) e anche dalla Grecia. La macchina organizzativa, in moto da diversi mesi, ha così accolto circa 300 vespe con 400 partecipanti al seguito, tra conducenti e passeggeri, per festeggiare con i loro mezzi colorati di ogni cilindrata ed età il traguardo dei 10 anni di vita del club biscegliese.
Particolarmente soddisfatto il Presidente del Vespa Club Andria, Carlo Del Mastro nel partecipare a questo raduno che ha visto convergere su Bisceglie anche numerose rappresentanze dal Salento, dalla vicina Campania e ben due "vespe" dalla Grecia. Con il giro turistico cittadino, dove si è potuto ammirare il bellissimo lungomare Paternostro, i convenuti hanno potuto degustare, nel corso del pranzo conviviale, il dolce tipico biscegliese, il celebrato "sospiro".
Nei dieci anni di vita il Vespa Club Bisceglie, fondato da sette amanti della Vespa, annovera al suo interno un socio 75enne il Signor Domenico Vecchio Nepita, ha organizzato ben 4 raduni tutti molto partecipati e apprezzati dai vari Vespa Club regionali ma anche nazionali, oltre ad annoverare come quest'anno la partecipazione di un gruppo straniero. Il sodalizio è quasi sempre presente con la propria maglia e fascia scudo nelle manifestazioni di altri club, anche di altre Regioni, nel rispetto di una mutua cordialità tra club.





Vespa Club AndriaVespa Club AndriaVespa Club AndriaVespa Club AndriaVespa Club AndriaVespa Club Andria
  • Bisceglie
  • Vespa Club Andria
Comune di Andria: al via la stagione antincendio 2026
14 giugno 2026 Comune di Andria: al via la stagione antincendio 2026
Una serata all'insegna del divertimento al parco Lubich ad Andria
14 giugno 2026 Una serata all'insegna del divertimento al parco Lubich ad Andria
Altri contenuti a tema
Presentazione progetto nuovo ospedale del Nord Barese Presentazione progetto nuovo ospedale del Nord Barese A Bisceglie, martedì 30 Settembre 2025, alle ore 10:30, presso Casale San Nicola
Nuovo ulivo positivo alla Xylella nella Bat: è sulla provinciale che da Bisceglie porta ad Andria Territorio Nuovo ulivo positivo alla Xylella nella Bat: è sulla provinciale che da Bisceglie porta ad Andria L'albero è stato rinvenuto fuori dall'area campionata degli iniziali quattro alberi positivi, scoperti in un terreno attiguo all'A/14
Nuova opera dell'artista andriese Daniele Geniale in uno degli angoli più simbolici di Bisceglie Nuova opera dell'artista andriese Daniele Geniale in uno degli angoli più simbolici di Bisceglie Il murales “Il tempo del gioco. Il gioco del tempo”, è stato realizzato nell’area riqualificata del Calvario
La provinciale Andria Bisceglie, l'arteria più pericolosa della Bat: «Si faccia subito qualcosa» La provinciale Andria Bisceglie, l'arteria più pericolosa della Bat: «Si faccia subito qualcosa» Sinistra Italiana di Bisceglie chiede opere di messa in sicurezza ed i necessari interventi infrastrutturali
Tentativo di estorsione pluriaggravata a Bisceglie: arrestato 50enne di origini andriesi Cronaca Tentativo di estorsione pluriaggravata a Bisceglie: arrestato 50enne di origini andriesi L'uomo era stato invitato ad una festa presso una nota sala ricevimenti. Le indagini dei Carabinieri
Ad Andria "La grande festa dei Vespisti" tra mare e Murgia Ad Andria "La grande festa dei Vespisti" tra mare e Murgia Raduno presso la tenuta degli Ulivi "D'Avanzo"
Le “Comunità energetiche” al centro dell’incontro con Giuseppe Milano alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Le “Comunità energetiche” al centro dell’incontro con Giuseppe Milano alle Vecchie Segherie Mastrototaro Domani alle 19.30 l'appuntamento aperto al pubblico a Bisceglie 
1 Camping “La batteria”, legittimo l’esito dell’appalto per l’aggiudicazione. Ma l’estate sfuma via Camping “La batteria”, legittimo l’esito dell’appalto per l’aggiudicazione. Ma l’estate sfuma via Il TAR ha respinto il ricorso dell’azienda posizionata al secondo posto nella graduatoria per la concessione
Lilla Bruno eletta presidente provinciale di Azione nella BAT
14 giugno 2026 Lilla Bruno eletta presidente provinciale di Azione nella BAT
ASD Icaro Andria protagonista alle Finali Nazionali Sport&Go
14 giugno 2026 ASD Icaro Andria protagonista alle Finali Nazionali Sport&Go
Anche Castel del Monte tra le location scelte per il Locus Festival 2026
14 giugno 2026 Anche Castel del Monte tra le location scelte per il Locus Festival 2026
Tre alpinisti muoiono mentre scalavano il Gran Paradiso: uno di questi era nato ad Andria
13 giugno 2026 Tre alpinisti muoiono mentre scalavano il Gran Paradiso: uno di questi era nato ad Andria
Post voto, Giunta Bruno bis: Azione Andria «Ogni scelta comporta una rinuncia!»
13 giugno 2026 Post voto, Giunta Bruno bis: Azione Andria «Ogni scelta comporta una rinuncia!»
Pregevole dipinto raffigurante la Vergine Addolorata donato all'omonima Arciconfraternita cittadina
13 giugno 2026 Pregevole dipinto raffigurante la Vergine Addolorata donato all'omonima Arciconfraternita cittadina
"Vengo da te ": un incontro sul diritto all’affettività intramuraria tra magistratura, istituzioni e avvocatura
13 giugno 2026 "Vengo da te": un incontro sul diritto all’affettività intramuraria tra magistratura, istituzioni e avvocatura
Giunta Bruno bis, Addario (PD): «No al pallottoliere delle poltrone, si rispettino gli elettori»
13 giugno 2026 Giunta Bruno bis, Addario (PD): «No al pallottoliere delle poltrone, si rispettino gli elettori»
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.