Anche il Vespa Club Andria presente questa mattina al raduno di Bisceglie

Particolarmente soddisfatto il Presidente del Vespa Club Andria, Carlo Del Mastro nel partecipare a questo raduno che ha visto convergere su Bisceglie anche numerose rappresentanze dal Salento, dalla vicina Campania e ben due "vespe" dalla Grecia. Con il giro turistico cittadino, dove si è potuto ammirare il bellissimo lungomare Paternostro, i convenuti hanno potuto degustare, nel corso del pranzo conviviale, il dolce tipico biscegliese, il celebrato "sospiro". Nei dieci anni di vita il Vespa Club Bisceglie, fondato da sette amanti della Vespa, annovera al suo interno un socio 75enne il Signor Domenico Vecchio Nepita, ha organizzato ben 4 raduni tutti molto partecipati e apprezzati dai vari Vespa Club regionali ma anche nazionali, oltre ad annoverare come quest'anno la partecipazione di un gruppo straniero. Il sodalizio è quasi sempre presente con la propria maglia e fascia scudo nelle manifestazioni di altri club, anche di altre Regioni, nel rispetto di una mutua cordialità tra club.















Anche una nutrita delegazione del Vespa Club Andria ha partecipato questa mattina, domenica 14 giugno al raduno organizzato a Bisceglie dal locale Vespa Club che ha voluto festeggiare il suo decennale di vita.Una dozzina circa di "vespisti" sono così giunti nell'assolato piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe, concattedrale della Città del Dolmen. L'appuntamento odierno, inserito nel calendario turistico del Vespa Club Italia, ha ospitato "vespisti" provenienti dal sud Italia (principalmente da tutta la Puglia) e anche dalla Grecia. La macchina organizzativa, in moto da diversi mesi, ha così accolto circa 300 vespe con 400 partecipanti al seguito, tra conducenti e passeggeri, per festeggiare con i loro mezzi colorati di ogni cilindrata ed età il traguardo dei 10 anni di vita del club biscegliese.