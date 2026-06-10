Dott. Antonio Miracapillo
Dott. Antonio Miracapillo
Attualità

Un andriese alla guida della dermatologia del Sud: il dott. Antonio Miracapillo alla regia del Congresso Macroregionale a Bari

Delegato ADOI e responsabile al "Miulli", firmerà la direzione scientifica del grande vertice che riunirà a Bari cinque regioni del Sud

Andria - mercoledì 10 giugno 2026 7.00
C'è tanta Andria nel cuore scientifico della dermatologia del Mezzogiorno. Il prossimo 12 giugno, le sale dell'Hotel Excelsior di Bari ospiteranno il Congresso Macroregionale di Dermatologia Area Sud, un appuntamento di primissimo piano che vedrà confluire nel capoluogo pugliese i massimi esperti e specialisti provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

A guidare la complessa macchina organizzativa e scientifica di questo importantissimo evento, in qualità di Responsabile Scientifico, c'è un illustre professionista andriese: il dott. Antonio Miracapillo. Stimato medico e punto di riferimento nel settore, il Dott. Miracapillo riveste oggi il delicato ruolo di Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Dermatologia dell'Ente Ecclesiastico Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti, oltre ad essere il Delegato per la Regione Puglia dell'ADOI (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica).

È stata proprio l'ADOI ad affidare al medico andriese l'onore e l'onere di organizzare questo prestigioso progetto congiunto che vede unire le forze con la SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse). Un compito cruciale, portato avanti in stretta e calorosa collaborazione con il co-responsabile scientifico dell'evento, il prof. Domenico Bonamonte.

«È proprio in questa veste di delegato ADOI che sono stato incaricato di organizzare questo congresso congiunto macroregionale» ha spiegato il Dott. Miracapillo, non nascondendo la soddisfazione per un appuntamento che si preannuncia di altissimo spessore clinico. «L'evento si articolerà in diverse sessioni: le prime saranno dedicate alle patologie autoimmuni cutanee, dove saranno discussi e riportati gli aspetti più innovativi, le novità e gli aggiornamenti di queste patologie. Accanto a queste, avremo sessioni dedicate alla dermatologia oncologica, alla dermatologia pediatrica e a quegli aspetti che sono molto seguiti dai nostri colleghi più giovani, riguardanti la medicina estetica».

Il congresso rappresenterà dunque una straordinaria occasione di confronto professionale e aggiornamento scientifico. Il fitto programma spazierà infatti dalle principali tematiche della dermatologia contemporanea — dalla dermatologia infiammatoria a quella pediatrica — fino agli approfondimenti sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche (come la transcrittomica molecolare e l'uso dei nuovi farmaci biologici).
Per la comunità di Andria, vedere un proprio concittadino firmare la direzione scientifica di un evento di tale portata, capace di attrarre l'intera classe medica del Sud Italia, è motivo di profondo orgoglio. Il dott. Miracapillo, a ridosso dell'apertura dei lavori, ha voluto rivolgere un invito aperto a tutta la comunità scientifica: «Ringrazio calorosamente il professor Domenico Bonamonte per la fattiva collaborazione profusa nell'organizzazione di questo congresso e, naturalmente, vi aspetto numerosi tutti quanti il 12 giugno a Bari all'Hotel Excelsior».
L'appuntamento è per il 12 giugno a partire dalle ore 8:30. L'evento, che prevede il saluto delle autorità e l'assegnazione di ben 9 crediti ECM per numerose discipline mediche, metterà Bari — e indirettamente le eccellenze professionali nate ad Andria — al centro della mappa della medicina nazionale.
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