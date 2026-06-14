Lilla Bruno
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Politica

Lilla Bruno eletta presidente provinciale di Azione nella BAT

Un nuovo assetto per Azione nella BAT

Andria - domenica 14 giugno 2026 6.07
Il partito Azione, guidato a livello nazionale da Carlo Calenda, rinnova la propria organizzazione territoriale nella provincia di Barletta‑Andria‑Trani con l'elezione di Lilla Bruno alla presidenza provinciale.

La scelta di Bruno rappresenta un segnale di consolidamento e di apertura verso una fase politica improntata a competenza, radicamento e dialogo con i territori. La sua elezione arriva in un momento in cui Azione punta a rafforzare la propria presenza amministrativa e civica nella BAT, valorizzando figure capaci di coniugare esperienza e visione riformista.
Il profilo della nuova presidente
Bruno è considerata una figura di riferimento per il partito sul territorio, apprezzata per il suo approccio pragmatico e per la capacità di costruire relazioni istituzionali solide.
Al centro del suo mandato ha indicato tre priorità:
- Rafforzamento territoriale — potenziare la presenza del partito nei comuni della BAT.
- Dialogo con le amministrazioni — costruire un ponte stabile con sindaci, consiglieri e realtà civiche.
- Formazione della classe dirigente — investire su competenze e partecipazione.

Le prospettive politiche
Con la guida di Bruno, Azione mira a:
- consolidare la propria identità riformista,
- ampliare la rete civica e amministrativa,
- prepararsi alle prossime sfide elettorali con una struttura più radicata e organizzata.

Il messaggio che arriva dalla BAT è quello di un partito che punta su continuità, competenza e presenza reale nei territori.
Parallelamente, la provincia Barletta‑Andria‑Trani conferma la propria linea politica con la rielezione di Francesco Spina a segretario provinciale.
Spina, già protagonista del radicamento del partito nella BAT, ha ottenuto un nuovo mandato grazie al lavoro svolto negli ultimi anni:crescita degli iscritti,presenza costante nei comuni della provincia,costruzione di reti civiche e amministrative.La sua riconferma viene letta come un segnale di stabilità e continuità operativa.
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