Pia Associazione Crociferi di Andria: cerimonia di vestizione per tre nuovi confratelli

Michele Calvano "Arciconfraternita SS: Sacramento in Cattedrale" di Andria

Francesco Saverio Suriano "Arciconfraternita Maria Santissima Addolorata" di Andria

Paolo Aquilino in rappresentanza della "Confraterntica Addolorata" di Troia

Piergiorgio Aquilino della Confraternita del "Santissimo" di Troia

Michele Di Foggia "Confraternita Madonna delle Grazie" di Orsara di Puglia

Maurizio Oorlando "Confraternita dell'Addolorata" di Racale (LE)

Nel giorno in cui la Chiesa festeggia "L'Esaltazione della Croce ", nella chiesa di San Nicola di Myra, con una solenne celebrazione eucaristica la Pia Associazione Crociferi di Andria ha procedeuto, come ogni anno, alla cerimonia della vestizione di tre nuovi confratelli: Maddalena Accolito, Angela De Feo e Gian Matteo D'Avanzo.Ha presieduto la celebrazione don Claudio Stillavato, assistente spirituale dell'associazione, concelebrante don Stefano Mercurio Tronco, padre spirituale della Confraternita dell'Addolorata della città di Troia (FG). Presenti oltre ai numerosi cittadini, i Priori e rappresentanti delle rispettive confraternite:Parole di elogio e di incoraggiamento rivolte da don Claudio agli associati e di augurio per i nuovi entrati a far parte della grande famiglia ricordando a turri i presenti quanto sia importante rimanere sotto la Croce di Cristo simbolo di sofferenza e di riscatto.Al termine della celebrazione il presidente Giuseppe Zefferino ha rivolto parole di ringraziamenti per la partecipazione ai convenuti in particolare i succitati Priori e le rispettive rappresentanze, e la Pro loco di Andria con Vincenzo Lombardi, Cesare Cristiani e Michele Guida.Un saluto particolare al Presidente della Confederazione delle Confraternite d'Italia il dott. Rino Bisignano che non ha potuto essere presente per altri impegni.Una sorpresa finale da parte della Parrocchia e del Parroco al presidente Giuseppe Zefferino che, dopo un percorso di due anni, ha ricevuto il "ministero dell'accolitato per il servizio all'altare e all'Eucarestia" da lui tanto sospirato; una rappresentante della comunità parrocchiale ha donato a Giuseppe lo "scapolare/stola" per i ministri straordinari della Comunione.