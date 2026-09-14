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Anche Andria nel bike sharing elettrico della Puglia Imperiale

Duecento biciclette a pedalata assistita, stazioni fisse e stazioni virtuali nei 13 Comuni della Puglia Imperiale

BAT - lunedì 14 settembre 2026 18.49 Comunicato Stampa
Un deciso cambio di passo con la mobilità condivisa quello che si prospetta per i Comuni del nord barese grazie al progetto STEP Puglia Imperiale Experience Pass.

Duecento biciclette a pedalata assistita, stazioni fisse e stazioni virtuali nei 13 Comuni della Puglia Imperiale: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani e Trinitapoli.

Prende avvio la mobilità condivisa del progetto STEP. Il Patto Territoriale per l'Occupazione Nord Barese/Ofantino inaugura la prima ciclostazione e avvia il servizio di bike sharing elettrico del progetto STEP – Puglia Imperiale Experience Pass.

Il servizio mette a disposizione di residenti e visitatori 200 biciclette a pedalata assistita – 85 e-city bike e 115 mountain bike elettriche – su una rete che a regime conta 20 stazioni fisse e oltre 27 stazioni virtuali, attivate progressivamente in raccordo con le amministrazioni comunali. Le stazioni virtuali sono aree abilitate al prelievo e alla riconsegna, individuate dall'app: moltiplicano i punti di accesso senza l'impatto dei sistemi a flusso libero. Una soluzione pensata per un'area vasta, dalla costa adriatica all'Alta Murgia.

Le biciclette si individuano e si prenotano dall'app STEP, insieme agli altri servizi della piattaforma: itinerari, luoghi, eventi, esperienze degli operatori, trasporto pubblico e parcheggi.

L'ambizioso progetto prende l'avvio mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 10.00 in via Giuseppe Mazzini (area sosta bus), avverrà a Margherita di Savoia l'inaugurazione della prima ciclostazione STEP e del servizio di bike sharing elettrico della Puglia Imperiale. Al''evento interverranno Michele Patruno, Presidente del Patto Territoriale per l'Occupazione Nord Barese/Ofantino e Bernardo Lodispoto, Sindaco di Margherita di Savoia.

Il progetto STEP – Puglia Imperiale Experience Pass è promosso dal Patto Territoriale per l'Occupazione Nord Barese/Ofantino, soggetto attuatore, ed è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020.
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