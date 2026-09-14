San Pio da Pietrelcina
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Religioni

Festa di San Pio da Pietrelcina: celebrazioni ad Andria alla parrocchia delle SS. Stimmate

Il 23 settembre celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria

Andria - lunedì 14 settembre 2026 17.30
La Parrocchia delle Sacre Stimmate di Andria ha organizzato i preparativi per la festa di San Pio da Pietrelicina

- 21 settembre
ore 18.15 Santo Rosario
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica

- 22 Settembre ore 18.15 Santo Rosario
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica nella vigilia della festa di San Pio presiede Mons. Peppino Ruotolo
ore 20.15 Monumento a San Pio – piazza Unità d'Italia, celebrazione del transito di San Pio

- 23 Settembre Festa di San Pio da Pietrelcina
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00 – 20.30 Celebrazioni Eucaristiche

- ore 18.00 Piazzale antistante la Chiesa, si svolgerà la Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria

- ore 19.00 Processione
Piazza Unità' d'Italia – Corso Cavour – via Duca di Genova – via Principe Amedeo – via Pasubio – via Podgora – via Monte Santo – via Tagliamento – via Asiago – via Milite Ignoto – via Isonzo – via V. Veneto – viale Istria – via Principe Amedeo – via Duca di Genova – via Cappuccini – Chiesa parrocchiale

Accompagna la Bassa Banda Città di Molfetta

- 24 Settembre Giornata del Malato
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica e Unzione degli infermi, al termine: processione Eucaristica in piazza Unità d'Italia


- 27 Settembre XXVI DOENICA del Tempo Ordinario
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 Celebrazioni Eucaristiche

ore 20.00 Piazza Unità d'Italia, spettacolo musicale dei KARISMA '70s '80s '90s, in collaborazione con il Comune di Andria, assessorato alla Città /R-Estate ad Andria.
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