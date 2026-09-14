Festa di San Pio da Pietrelcina: celebrazioni ad Andria alla parrocchia delle SS. Stimmate

Distrutti circa sette ettari di uliveto del progetto diocesano "Senza Sbarre" di don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli

Sul posto numerosi mezzi dei Vigili del fuoco, dei comandi di Barletta, Bari e del distaccamento di Molfetta

Commento

"Ricordate sempre: l’impegno solido e costante è l’unica strada per una vera riuscita nella scuola e nella vita"