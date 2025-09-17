Cerimonia della vestizione di tre nuovi soci della Pia Associazione Crociferi
Cerimonia della vestizione di tre nuovi soci della Pia Associazione Crociferi di Andria

Cerimonia presieduta dal Parroco ed Assistente spirituale della Pia Associazione Crociferi, don Claudio Stillavato, nella chiesa di S.Nicola di Myra

Andria - mercoledì 17 settembre 2025 7.05
Suggestiva cerimonia della vestizione dei tre nuovi associati: Liliana Zinfollino, Rosa Lorusso e Francesco Ventola che vanno ad aggiungersi al gruppo già nutrito di circa una cinquantina, di aderenti alla Pia Associazione Crociferi di Andria.

La cerimonia presieduta dal Parroco, nonché Assistente spirituale della Pia Associazione Crociferi, don Claudio Stillavato si è svolta nella chiesa di San Nicola di Myra con la partecipazione di numerosi fedeli (in particolare familiari dei nuovi crociferi, nonché una nutrita delegazione di associati.
Alla solenne cerimonia in occasione della festa liturgica della "Esaltazione della Croce" erano presenti oltre al Priore dell' "Arciconfraternita dell'Addolorata" Francesco Saverio Suriano e il Priore dell' "Arciconfraternita del SS. in Cattedrale" Pietro Calvano di Andria: il Presidente nazionale della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia il dott. Rino Bisignano, il Priore nonchè giornalista e vaticanista Pier Giorgio Aquilino e il sig. Paolo Aquilino delle Confraternite "Addolorata" e "Santissimo" della città di Troia (Foggia);
Altresì presenti il Priore Michele di Foggia della confraternita Madonna delle Grazie di Orsara di Puglia e il Priore Maurizio Orlando dell'Arciconfraternita dell'Addolorata di Racale (LE).
Nell'omelia don Claudio ha ribadito più volte, specie nelle difficoltà della vita, di guardare la Croce di Cristo simbolo di morte e di rinascita.
Agli auguri di don Claudio si sono uniti quelli del dott. Bisignano e del presidente della Pia Associazione Giuseppe Zefferino.
La cerimonia è quindi terminata con le immancabili foto di rito, scambi di auguri ed un momento di fraternità conviviale.
