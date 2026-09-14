Gioventù Nazionale: ad Andria sportello adesioni per “Fenix”
Gioventù Nazionale: ad Andria sportello adesioni per “Fenix”
Politica

Gioventù Nazionale: ad Andria sportello adesioni per “Fenix”

Dal 16 settembre a Roma la festa nazionale del movimento giovanile di FdI. Domenica 20 chiuderà Giorgia Meloni

Andria - lunedì 14 settembre 2026 20.44
Anche da Andria e dalla Provincia Bat, come ogni anno, una delegazione di militanti è pronta a raggiungere Roma: dal 16 al 20 settembre, al Laghetto dell'Eur, torna "Fenix", la festa nazionale di Gioventù Nazionale, dal titolo "Il Tempo del coraggio". La raccolta adesioni, nel frattempo, continua. E da oggi, lunedì 14, a mercoledì 16 settembre, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, sarà allestito un infopoint presso la sezione andriese di Gioventù Nazionale, in Piazza Sannazzaro, 2.

"La vasta area del prato centrale del Laghetto si trasformerà in vero e proprio villaggio della gioventù, destinato ad accogliere mostre, stand e mercatini, un'area ludica e punti ristoro. Assieme a noi ci saranno migliaia di militanti provenienti da tutta Italia: una "generazione che sconfigge la paura del futuro", come recita il sottotitolo della kermesse. Tanta politica, con interviste, dibattiti e presentazioni. Il confronto con ospiti di sensibilità politiche diverse, che si conferma tratto distintivo della manifestazione. Ma anche sport, personaggi dello spettacolo, musica e cultura. La nostra comunità è pronta a vivere la festa da protagonista", spiega il presidente provinciale di Gn, Riccardo Alicino. In calendario, previsti ospiti nazionali e internazionali. Chiuderà la manifestazione l'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il programma è disponibile al seguente link: https://www.gioventunazionale.it/programma-fenix-2026/. Per ulteriori informazioni contattare il numero 324. 9836568.
  • gioventù nazionale andria
  • Giorgia Meloni
"La Run R'ccàrd – Al passo di San Riccardo ": in notturna Andria ospita una camminata ed una gara podistica
14 settembre 2026 "La Run R'ccàrd – Al passo di San Riccardo": in notturna Andria ospita una camminata ed una gara podistica
Festa di San Pio da Pietrelcina: celebrazioni ad Andria alla parrocchia delle SS. Stimmate
14 settembre 2026 Festa di San Pio da Pietrelcina: celebrazioni ad Andria alla parrocchia delle SS. Stimmate
Altri contenuti a tema
Governo Meloni: un centinaio da Andria alla kermesse di Bari Attualità Governo Meloni: un centinaio da Andria alla kermesse di Bari Iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia, nella delegazione cittadina giunta nel capoluogo regionale
Anche da Andria per partecipare alla manifestazione con Giorgia Meloni del 4 settembre a Bari Anche da Andria per partecipare alla manifestazione con Giorgia Meloni del 4 settembre a Bari Al momento, dei sette pullman che partiranno dalla Bat, due sono in partenza da Andria con numerose auto private al seguito
Italia-USA, on. Matera (FdI): “Parole Trump irrispettose e inappropriate” Italia-USA, on. Matera (FdI): “Parole Trump irrispettose e inappropriate” Lo dichiara il parlamentare andriese Mariangela Matera, deputata di Fratelli d'Italia
Giustizia, on.Matera (FdI): “Quattro nuovi magistrati a Trani, segnale concreto per il territorio” Giustizia, on.Matera (FdI): “Quattro nuovi magistrati a Trani, segnale concreto per il territorio” In Puglia sono complessivamente 27 i neo-magistrati assegnati agli uffici giudiziari
PNRR, on.Matera (FdI): «Con nona rata assicurati 166 miliardi, obiettivi centrati grazie a governo Meloni» PNRR, on.Matera (FdI): «Con nona rata assicurati 166 miliardi, obiettivi centrati grazie a governo Meloni» «Rappresenta uno strumento concreto per la crescita e la modernizzazione del Paese».
Enti Locali,on. Matera: "La Cosfel da via libera a nuove assunzioni al Conune di Andria" Enti Locali,on. Matera: "La Cosfel da via libera a nuove assunzioni al Conune di Andria" "Il Governo Meloni opera con serietà, responsabilità, valutazione nel merito e, soprattutto, senza pregiudizi politici"
Unione Europea, on. Matera (FdI): "Riprogrammazione fondi coesione è cambio di passo" Unione Europea, on. Matera (FdI): "Riprogrammazione fondi coesione è cambio di passo" “Questo risultato è anche il frutto di una sinergia virtuosa con il Governo guidato da Giorgia Meloni"
Barchetta (FdI): "Sull’ospedale di Andria troppi slogan e nessuna programmazione" Barchetta (FdI): "Sull’ospedale di Andria troppi slogan e nessuna programmazione" "A differenza di quanto successo per il nuovo ospedale Bisceglie-Molfetta" sottolinea il consigliere comunale  
Festival dell'Affumicata di Andria, un successo con oltre 10 mila presenze nel centro storico
14 settembre 2026 Festival dell'Affumicata di Andria, un successo con oltre 10 mila presenze nel centro storico
Anche Andria nel bike sharing elettrico della Puglia Imperiale
14 settembre 2026 Anche Andria nel bike sharing elettrico della Puglia Imperiale
Ad Andria oltre 20 milioni di euro per 184 alloggi popolari di ARCA Puglia
14 settembre 2026 Ad Andria oltre 20 milioni di euro per 184 alloggi popolari di ARCA Puglia
La Polizia Locale di Andria augura un buon anno scolastico agli studenti e alle famiglie
14 settembre 2026 La Polizia Locale di Andria augura un buon anno scolastico agli studenti e alle famiglie
Campagna olivicola alle porte, Coldiretti: "Subito una cabina di regia interforze "
14 settembre 2026 Campagna olivicola alle porte, Coldiretti: "Subito una cabina di regia interforze"
Fidelis Andria: due sconfitte, molti interrogativi
14 settembre 2026 Fidelis Andria: due sconfitte, molti interrogativi
La Diocesi di Andria presenta la nuova lettera pastorale per l'anno 2026/2027
14 settembre 2026 La Diocesi di Andria presenta la nuova lettera pastorale per l'anno 2026/2027
Nuovo anno scolastico, Bruno: "Fragilità dilagante nei giovani. Rinsaldare il patto di fiducia tra famiglia e scuola "
14 settembre 2026 Nuovo anno scolastico, Bruno: "Fragilità dilagante nei giovani. Rinsaldare il patto di fiducia tra famiglia e scuola"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.