Politica
Gioventù Nazionale: ad Andria sportello adesioni per “Fenix”
Dal 16 settembre a Roma la festa nazionale del movimento giovanile di FdI. Domenica 20 chiuderà Giorgia Meloni
Andria - lunedì 14 settembre 2026 20.44
Anche da Andria e dalla Provincia Bat, come ogni anno, una delegazione di militanti è pronta a raggiungere Roma: dal 16 al 20 settembre, al Laghetto dell'Eur, torna "Fenix", la festa nazionale di Gioventù Nazionale, dal titolo "Il Tempo del coraggio". La raccolta adesioni, nel frattempo, continua. E da oggi, lunedì 14, a mercoledì 16 settembre, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, sarà allestito un infopoint presso la sezione andriese di Gioventù Nazionale, in Piazza Sannazzaro, 2.
"La vasta area del prato centrale del Laghetto si trasformerà in vero e proprio villaggio della gioventù, destinato ad accogliere mostre, stand e mercatini, un'area ludica e punti ristoro. Assieme a noi ci saranno migliaia di militanti provenienti da tutta Italia: una "generazione che sconfigge la paura del futuro", come recita il sottotitolo della kermesse. Tanta politica, con interviste, dibattiti e presentazioni. Il confronto con ospiti di sensibilità politiche diverse, che si conferma tratto distintivo della manifestazione. Ma anche sport, personaggi dello spettacolo, musica e cultura. La nostra comunità è pronta a vivere la festa da protagonista", spiega il presidente provinciale di Gn, Riccardo Alicino. In calendario, previsti ospiti nazionali e internazionali. Chiuderà la manifestazione l'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il programma è disponibile al seguente link: https://www.gioventunazionale.it/programma-fenix-2026/. Per ulteriori informazioni contattare il numero 324. 9836568.
"La vasta area del prato centrale del Laghetto si trasformerà in vero e proprio villaggio della gioventù, destinato ad accogliere mostre, stand e mercatini, un'area ludica e punti ristoro. Assieme a noi ci saranno migliaia di militanti provenienti da tutta Italia: una "generazione che sconfigge la paura del futuro", come recita il sottotitolo della kermesse. Tanta politica, con interviste, dibattiti e presentazioni. Il confronto con ospiti di sensibilità politiche diverse, che si conferma tratto distintivo della manifestazione. Ma anche sport, personaggi dello spettacolo, musica e cultura. La nostra comunità è pronta a vivere la festa da protagonista", spiega il presidente provinciale di Gn, Riccardo Alicino. In calendario, previsti ospiti nazionali e internazionali. Chiuderà la manifestazione l'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il programma è disponibile al seguente link: https://www.gioventunazionale.it/programma-fenix-2026/. Per ulteriori informazioni contattare il numero 324. 9836568.