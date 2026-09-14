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Vita di città

Ad Andria oltre 20 milioni di euro per 184 alloggi popolari di ARCA Puglia

Destinati all'efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica

Andria - lunedì 14 settembre 2026 15.45

Oltre 20 milioni di euro per la riqualificazione energetica di 184 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ad Andria. È questo il risultato del finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia nell'ambito della Misura PNRR M7-117 REPowerEU, attraverso i progetti presentati da ARCA Puglia Centrale, che interesseranno anche il patrimonio abitativo pubblico del Comune di Andria.

Si tratta di un investimento di particolare rilievo, destinato a migliorare significativamente la qualità e l'efficienza degli alloggi popolari, intervenendo sul patrimonio esistente attraverso opere di riqualificazione energetica profonda degli edifici.
«E' senza ombra di dubbio uno dei più importanti programmi di investimento mai destinati all'edilizia residenziale pubblica del territorio comunale – dichiara la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno – che servirà a migliorare le condizioni abitative di numerosi nuclei familiari, valorizzare il patrimonio pubblico esistente e contribuire alla riqualificazione complessiva di contesti urbani che da tempo necessitano di interventi strutturali e di efficientamento energetico».

«Per questo importante risultato – prosegue la Sindaca – desidero ringraziare la Regione Puglia e il suo Presidente Antonio Decaro, insieme ad ARCA Puglia Centrale e al suo Amministratore Unico, avv. Pietro de Nicolo, per aver sostenuto un obiettivo ambizioso per tutta la Regione. Peraltro, la Puglia è risultata la prima regione in Italia ad accedere a questi finanziamenti, per quasi il 30 per cento sul totale».
I finanziamenti rientrano nella specifica misura del programma REPowerEU dedicata all'efficientamento energetico. La Puglia è stata la prima Regione italiana ad accedere a queste importanti risorse del PNRR attraverso le ARCA, per un investimento complessivo di circa 783 milioni di euro.

Gli interventi comprenderanno, tra le altre opere, la realizzazione di cappotti termici, l'isolamento delle coperture e dei solai, la sostituzione degli infissi, l'installazione di nuovi impianti di climatizzazione e riscaldamento, nonché il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e impianti fotovoltaici.
«Questo intervento consentirà di recuperare e valorizzare una parte significativa del patrimonio ERP – aggiunge la Sindaca Bruno – garantendo agli assegnatari abitazioni più moderne, efficienti e confortevoli e, al tempo stesso, contribuendo a ridurre sensibilmente i consumi energetici e il costo delle utenze a carico delle famiglie. Ma c'è un ulteriore dato che mi preme sottolineare: la maggior parte del patrimonio ARCA ad Andria è nel quartiere San Valentino che, già per volontà di questa Amministrazione, è oggetto di importante riqualificazione generale a cui si aggiungerà anche il restyling degli alloggi popolari esistenti».
«I benefici – conclude la Sindaca – saranno dunque sociali, economici e ambientali. Investire sull'efficientamento degli alloggi pubblici significa infatti migliorare la qualità della vita delle persone, ridurre i costi energetici e intervenire concretamente sul fenomeno della povertà energetica, che interessa purtroppo numerosi nuclei familiari».

Nei prossimi giorni ARCA Puglia Centrale e Comune di Andria avvieranno la fase di pianificazione degli interventi, definendo modalità e priorità di attuazione delle opere finanziate.

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