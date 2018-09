Parte oggi Everest. Tre giorni di dibattito a Giovinazzo nel Campus nazionale dei giovani di Forza Italia

Inizia quest'oggi, 7 settembre, la tre giorni di Everest018, il Campus nazionale dei giovani di Forza Italia, in programma all'Hotel Riva del Sole di Giovinazzo. Ad organizzarlo e pensarlo, con l'ausilio della locale sezione, il Consigliere regionale Domenico Damascelli ed il Sen. Maurizio Gasparri.Il programma sarà ricco e serrato e l'ospite d'onore della giornata è certamente Mara Carfagna, Vicepresidente della Camera dei Deputati.Dopo l'accreditamento per i giovani delegati provenienti da tutta Italia effettuata nella mattinata, è prevista nel pomeriggio l'apertura dei lavori, con i saluti istituzionali del Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, dei coordinatori regionali e provinciali di Forza Italia, Luigi Vitali e Francesco Paolo Sisto, e del Consigliere comunale, Ruggero Iannone.In serata ci sarà un primo dibattito, con uno spazio coordinato proprio da Mara Carfagna e dal Presidente della Regione Molise, Donato Toma, dal titolo "Forza Sud! Dall'inganno giallo al progetto Azzurro", un chiaro riferimento al contrasto dei forzisti al Governo del MoVimento 5 Stelle.A seguire ci sarà un confronto politico riservato alle nuove leve che dialogheranno per delineare le"Sfide presenti e future" per Forza Italia Giovani. Un'ora più tardi l'interessante spazio "Il mio canto libero. Giovani intellettuali e giornalisti non allineati" in cui si analizzerà anche il momento storico italiano dal punto di vista di chi deve fare quotidianamente informazione.A chiudere, come tradizione, la Serata Azzurra programmata per le 21.30.Domani pomeriggio, 8 settembre, arriverà a Giovinazzo anche il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Con lui ci saranno anche le parlamentari Maria Stella Gelmini ed Anna Maria Bernini. Prevista la presenza dalla Bat, tra gli altri del sen. Dario Damiani, di Nino Marmo, di Luigi De Mucci, di Nicola Giorgino e Marcello Fisfola.