Incontro pubblico su "Le ragioni del Sì" promosso da Forza Italia

Entra nel vivo la campagna referendaria per il voto del 22 e 23 marzo prossimi sulla riforma della giustizia. A Barletta, nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, presso la sala del Circolo Unione si è tenuto un incontro pubblico su "Le ragioni del Sì" a cui ha preso parte anche il senatore di Forza Italia Dario Damiani. "Votare Sì significa garantire un processo più equo, in cui il giudice sia effettivamente in una posizione di neutralità rispetto all'accusa, rappresentata dal pubblico ministero, e alla difesa. Proprio come prevede la nostra Costituzione, un principio che al momento non è compiutamente realizzato. Questa riforma era già nel nostro programma elettorale del 2022, per cui la portiamo avanti come tante altre riforme che abbiamo realizzato in questi anni, nel rispetto dei cittadini che ci hanno votati. L'obiettivo è garantire maggiore trasparenza e professionalità del sistema giudiziario. Rafforzare la distinzione dei ruoli permette di tutelare meglio il cittadino, assicurando che chi giudica non abbia legami di carriera o corporativi con chi accusa: un passaggio fondamentale per completare l'architettura della "giustizia giusta". Purtroppo subiamo attacchi politici fuorvianti, a volte vere e proprie menzogne, campagne pubblicitarie basate su fake news da parte dei sostenitori del No. Ma siamo convinti che i cittadini sapranno distinguere tra chi si affanna a voler mantenere la situazione così com'è e chi lavora per un cambiamento reale". All'incontro erano presenti anche l'on. Davide Bellomo (FI), l'avv. Giuseppe Cioce, presidente locale del Comitato nazionale Cittadini per il Sì, l'avv. Adamo Logrieco, vicepresidente nazionale AIGA, l'avv. Giangregorio Depascalis, presidente della Camera Penale di Trani e il dottor Carlo Dibello, consigliere Tar Puglia-Bari che hanno illustrato gli aspetti tecnici della riforma.