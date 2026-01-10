NPsi Puglia
NPsi Puglia
Politica

De Mucci (NPsi Puglia): "Buon lavoro agli eletti della lista Lega NPsi Udc"

"Al centrodestra pugliese l'appello di far tesoro degli errori del passato"

Puglia - sabato 10 gennaio 2026 Comunicato Stampa
"Dopo 47 giorni dalle elezioni dello scorso novembre, sono stati ufficialmente proclamati i consiglieri regionali -sottolinea Luigi De Mucci, segretario regionale del NPsi Puglia-. Per l'occasione rivolgo gli auguri di buon lavoro agli eletti della lista LEGA NPSI UDC.
Un progetto elettorale, che grazie anche al sostegno della compagine liberale, riformista e socialista del Npsi, unitamente alle altre forze politiche, ha potuto raggiungere una percentuale in Puglia del 10%.
Un risultato lusinghiero ed inaspettato solo alcuni mesi prima del voto.
Al centrodestra pugliese l'appello di far tesoro degli errori del passato, con l'auspicio, dopo le sonore sconfitte di questi ultimi decenni, di poter costruire un centrodestra credibile, rinnovato, competitivo ed alternativo al centrosinistra pugliese".
  • regione puglia
  • luigi de mucci
  • Liberali e Riformisti NPSI
Al via la riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Appiani. Cantieri dal 19 gennaio
10 gennaio 2026 Al via la riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Appiani. Cantieri dal 19 gennaio
Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate
10 gennaio 2026 Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate
Altri contenuti a tema
Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici" Attualità Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici" Le puntualizzazioni a Decaro sui provvedimenti per liste d’attesa in sanità
Giovanni Vurchio eletto nel Consiglio regionale: il messaggio della Sindaca Bruno Giovanni Vurchio eletto nel Consiglio regionale: il messaggio della Sindaca Bruno "Prima necessità, il nuovo Ospedale in agro di Andria, atteso da tempo, di primo livello e di 400 posti letto"
Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino" Attualità Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino" "Da Decaro scaricabarile su ASL e categoria medica”
Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate Attualità Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate Aperture straordinarie il sabato e la domenica, prolungamenti attività ambulatoriali fino alle ore 23
Sicurezza sul lavoro: In aumento gli infortuni nelle campagne Territorio Sicurezza sul lavoro: In aumento gli infortuni nelle campagne A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Inail gennaio–ottobre 2025
Liberali e Riformisti Andria: "Dimissioni per Lodispoto, Marchio Rossi e Sgarra" Liberali e Riformisti Andria: "Dimissioni per Lodispoto, Marchio Rossi e Sgarra" Lo chiede in una nota Rocco Cardilli, Segretario provinciale NPSI BAT
Prime nomine per Antonio Decaro Prime nomine per Antonio Decaro Il neo governatore pugliese designa il Capo di gebientto, il portavoce ed il capo dell'avvocatura regionale
Liste d'attesa in sanità: tra le priorità dell'agenda Decaro Liste d'attesa in sanità: tra le priorità dell'agenda Decaro Si attende con impazienza la proclamazione dei consiglieri eletti. Il nodo assessori, Ciliento in pole position
Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino "
10 gennaio 2026 Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino"
Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici "
10 gennaio 2026 Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici"
Un convegno all’ I.C. "Jannuzzi Mons. Di Donna " su "Sistemi educativi e devianza "
10 gennaio 2026 Un convegno all’ I.C. "Jannuzzi Mons. Di Donna" su "Sistemi educativi e devianza"
Giovanni Vurchio eletto nel Consiglio regionale: il messaggio della Sindaca Bruno
10 gennaio 2026 Giovanni Vurchio eletto nel Consiglio regionale: il messaggio della Sindaca Bruno
On. Matera (FdI): "Giù tasso disoccupazione grazie governo Meloni "
10 gennaio 2026 On. Matera (FdI): "Giù tasso disoccupazione grazie governo Meloni"
"L'Ipercoop ad Andria chiude per sempre " tra lacrime e applausi
9 gennaio 2026 "L'Ipercoop ad Andria chiude per sempre" tra lacrime e applausi
Giovanni Vurchio ufficialmente consigliere regionale della Puglia
9 gennaio 2026 Giovanni Vurchio ufficialmente consigliere regionale della Puglia
Incidente in zona Pip in tarda mattinata
9 gennaio 2026 Incidente in zona Pip in tarda mattinata
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.