Politica
De Mucci (NPsi Puglia): "Buon lavoro agli eletti della lista Lega NPsi Udc"
"Al centrodestra pugliese l'appello di far tesoro degli errori del passato"
Puglia - sabato 10 gennaio 2026 Comunicato Stampa
"Dopo 47 giorni dalle elezioni dello scorso novembre, sono stati ufficialmente proclamati i consiglieri regionali -sottolinea Luigi De Mucci, segretario regionale del NPsi Puglia-. Per l'occasione rivolgo gli auguri di buon lavoro agli eletti della lista LEGA NPSI UDC.
Un progetto elettorale, che grazie anche al sostegno della compagine liberale, riformista e socialista del Npsi, unitamente alle altre forze politiche, ha potuto raggiungere una percentuale in Puglia del 10%.
Un risultato lusinghiero ed inaspettato solo alcuni mesi prima del voto.
Al centrodestra pugliese l'appello di far tesoro degli errori del passato, con l'auspicio, dopo le sonore sconfitte di questi ultimi decenni, di poter costruire un centrodestra credibile, rinnovato, competitivo ed alternativo al centrosinistra pugliese".