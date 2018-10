Ottobre mese del benessere psicologico: l’I.C. Verdi Cafaro aderisce all’iniziativa promossa dall’Ordine degli Psicologi

Anche quest'anno l'I.C. Verdi-Cafaro di Andria aderisce all'iniziativa promossa dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia: "Ottobre Mese del Benessere Psicologico".«Quest'anno - spiega Il Presidente dell'Ordine, dott. Antonio Di Gioia - tutti gli eventi verteranno attorno a cinque tematiche: stress, isolamento, paure, conflitti e bullismo, con l'obiettivo di guidare giovani e adulti in un percorso informativo-formativo utile a prevenire il disagio con l'ascolto, tema principale della campagna nazionale».«Una preziosa occasione per i nostri alunni e i nostri genitori - spiega il Dirigente scolastico Grazia Suriano che ha prontamente aderito all'iniziativa - per promuovere migliori stili di vita, per sensibilizzare e promuovere la cultura del benessere psicologico».I progetti proposti nella scuola Verdi-Cafaro affronteranno le tematiche del "bullismo e stress", della "Paura e Conflitto" e dell' "isolamento e ascolto" attraverso laboratori didattici e situazioni gioco.Gli incontri e i laboratori coinvolgeranno tutte le classi terze e quarte dell'istituto scolastico dal 15 al 25 ottobre 2018 e vedrà in campo l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia con gli esperti Paparusso Martina. Dipasquale Rosanna, Galentino Andrea, Di Chio Sabrina, Quacquareli Federica, Spadaro Paola e Vurchio Annalisa.