Nuovo ospedale di Andria, Matera (FdI): "Si proceda velocemente con la gara"

"Con il protocollo d'intesa firmato firmato dalla Regione Puglia con il Ministero della Salute per il nuovo Ospedale di Andria, il Governo Meloni ha stanziato una somma di 342 milioni di euro per coprire il 95% degli interventi, il restante 5% è a carico della Regione. Un'ulteriore dimostrazione della vicinanza del Governo al nostro territorio, che va ricordato negli ultimi vent'anni è stato maltrattato dal centrosinistra, con la chiusura di quattro ospedali a fronte della promessa di apertura di una sola nuova struttura.La mancanza di posti letto nella Bat è una delle problematiche con cui i cittadini sono stati costretti a convivere, molte volte obbligati a recarsi fuori provincia o addirittura fuori Regione. Confidiamo ora nella celerità delle procedure per arrivare all'apertura del cantiere, si è nelle condizioni di poter accelerare e arrivare entro pochi mesi alla definizione della gara. La nostra terra ha bisogno di questo Ospedale, grazie all'impegno del Governo Meloni si è passati dalle parole ai fatti". Così il deputato di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.