Nuovo ospedale, FdI: «Bruno e Pd ancora protagonisti dei ritardi»

La nota a firma della segreteria cittadina di Fratelli d'Italia di Andria

Andria - venerdì 6 marzo 2026 13.39
«Dalle fiabe alla dura realtà che inchioda Regione Puglia e Amministrazione Bruno, quali responsabili di ulteriori ritardi sull'iter burocratico del nuovo ospedale di Andria. Pensavamo tutti fosse prossima una data per il bando di gara ed invece abbiamo incassato ancora tanta amarezza. Come cittadini andriesi ci sentiamo umiliati dalle continue prese in giro di Regione e Comune, e non bastano i discorsi accorati della sindaca influencer».

La nota è a firma della segreteria cittadina di Fratelli d'Italia di Andria in merito ai ritardi sull'iter di realizzazione del nuovo ospedale.

«Solo fumo negli occhi verso una città offesa da un Partito Democratico che governa in Puglia come ad Andria, ma che dopo anni di prese in giro non dialoga e non muove passi concreti verso il nuovo nosocomio. Poi ci ha pensato il Rup (Responsabile unico del progetto) della Asl Bt a sbugiardare la sindaca Bruno. Mettendo in risalto alcune criticità legate alla viabilità, uno degli argomenti vitali per il prosieguo dell'iter burocratico del progetto. Questo la prima cittadina non lo dice nei suoi comunicati e nel suoi video social. Questi non sono commenti o interpretazioni politiche, perché c'è la registrazione dei lavori di commissione, da dove si evince il tutto. Ebbene, il Comune di Andria non si è fatto trovare pronto e bisognerà velocizzare le operazioni. Ulteriore riprova che in questi ultimi 6 anni, si è pensato solo ad organizzare la cerimonia in pompa magna a Castel del Monte per inaugurare il progetto cartaceo del nuovo ospedale. L'interessamento non si misura con il numero degli incontri sulla questione. Il prossimo è fissato a breve sempre a Bari, ma servirà a poco se alle parole non corrisponderanno i fatti. E' inconcepibile che l'agenzia regionale Asset presenti 348 rilievi sul progetto esecutivo, che adesso dovrà tornare nuovamente all'attenzione dei progettisti. Fa ancora più rabbia vedere come l'altro progetto sul nuovo ospedale del Nord Barese (tra Bisceglie e Molfetta) vada avanti in maniera più spedita. Tutti questi ritardi, tra l'altro, allungano i tempi di un cronoprogramma che non esiste, ma soprattutto portano a far lievitare i costi. Adesso c'è il grosso timore che i soldi stanziati non possano bastare, per l'aumento dei prezzi di lavori e materie prime. Noi non vogliamo solo i disegni sul pc, ma spingiamo perché l'ospedale si faccia ed in tempi contenuti. Le nostre azioni sono concrete, come quelle che ci hanno permesso di reperire i fondi statali dal governo Meloni. I nostri sforzi, però, si arenano davanti alle incapacità del centrosinistra locale e regionale. Ecco perché questa classe dirigente politica non merita fiducia alle prossime amministrative. Intanto, il pressing di Fratelli d'Italia e del centro-destra sarà costante e martellante, con tutti i nostri rappresentanti in Regione ed in Consiglio Comunale», concludono da Fratelli d'Italia.
