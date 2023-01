Nuova segreteria politica ad Andria, On. Matera: «Queste mura sono gioia ed orgoglio per tutto il territorio»

«Queste mura per me rappresentano una gioia ed un orgoglio, l'orgoglio di aver potuto mantenere una promessa fatta agli elettori il 25 settembre di creare un collegamento tra il nostro territorio ed il parlamento». Sono state le emozionate parole dell'On. Mariangela Matera, eletta alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia e la coalizione di centro destra sul territorio della BAT, ieri sera all'inaugurazione della sua segreteria politica ad Andria in via Don Luigi Sturzo 49.«Qui sarà possibile raccogliere le istanze del territorio - ha spiegato ancora l'On. Matera - abbiamo tante questioni da affrontare e quindi era davvero necessario un punto fisico di incontro e confronto. Tra le altre cose in questa sede ci sarà anche la sede cittadina di Fratelli d'Italia».Una serata particolarmente partecipata con tanta gente e tanta emozione e l'intervento dei vertici di partito regionali e provinciali: «E' un orgoglio anche per il nostro territorio intero - ha spiegato l'On. Matera - perché da tanto tempo mancava un punto di riferimento come questo, una segreteria politica. Credo che anche i cittadini della BAT siano molto orgogliosi per l'apertura di questo nuovo luogo».Poi una battuta sull'impatto con il Parlamento dopo l'elezione di settembre scorso: «E' stato un impatto molto forte perché si lavora tanto e c'è tanto da fare - ha concluso la parlamentare di Fratelli d'Italia - Siamo tutti molto determinati, abbiamo tanta grinta e tanta voglia di portare a termine le promesse che abbiamo fatto. E non ci dimentichiamo mai di avere anche un sorriso, fondamentale per poter lavorare in maniera così determinata e sicura».