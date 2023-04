Nuova caserma dei Carabinieri ad Andria, ecco dove sorgerà

Nuovo importante tassello nel lungo percorso di completamento dei presìdi di sicurezza sul territorio, questa mattina in Prefettura a Barletta, con la stipula dell'atto con cui il Comune di Andria ha ceduto gratuitamente all'Agenzia del Demanio dello Stato un'area comunale di oltre 3.500mq dove sarà realizzata una nuova caserma da adibire a sede del Comando Compagnia dei Carabinieri di Andria.L'atto è stato sottoscritto alla presenza del Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso, del Sindaco di Andria Giovanna Bruno, del Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri Col. Alessandro Andrei e dell'Ing. Domenico Giordano, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata.L'area comunale è quella delimitata dalla via Padre Leone Dehon a sud e via Anassagora ad est, confinante ad ovest con "Pronto Moda MF s.r.l." e a nord con Comune di Andria; il trasferimento avverrà come detto a titolo gratuito, tenuto conto della destinazione finale del bene.Conformemente inoltre a quanto stabilito dal Consiglio Comunale di Andria nella seduta del 29 giugno 2021, l'area è stata ceduta con la specifica finalizzazione alla realizzazione della nuova sede della Compagnia dei Carabinieri.I lavori di realizzazione della nuova sede saranno finanziati nell'ambito del programma "Casa del Carabiniere 2030", per un importo complessivo di 4milioni e 500mila euro, con il Comando Legione Puglia dell'Arma de Carabinieri che ha dichiarato al riguardo, nello scorso mese di novembre, la piena rispondenza dell'area alle esigenze dell'opera da realizzare.