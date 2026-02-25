gazzella dei carabinieri
Cronaca

Gazzella dei Carabinieri esce di strada sul tratto della ex 231 Andria Canosa di Puglia

L'incidente è avvenuto la scorsa notte in una zona poco illuminata. Poche ore prima l'uscita di strada di una Jaguar

Andria - mercoledì 25 febbraio 2026 7.25
Una "gazzella" del nucleo radiomobile della Compagnia di Andria, impegnata in uno dei consueti giri di controllo del territorio, è uscita di strada la notte scorsa sulla ex sp 231, nel tratto che da Andria porta a Canosa di Puglia.

Non ci sarebbero per fortuna conseguenze per i due occupanti dell'autoveicolo, ma il mezzo è andato distrutto. Sul posto sono giunti per i rilievi gli agenti della squadra "Volanti" della Questura di Andria.

Poche ore prima, sullo stesso tratto di strada, all'altezza della sala ricevimenti "Arnieci" una Jaguar è anch'essa uscita di strada, andando a schiantarsi contro un guard rail.

Non è purtroppo il primo incidente che avviene su un tratto di strada tra i più insidiosi e pericolosi dell'intera provincia, ancora interessato da lavori di messa in sicurezza.

A nulla sono valsi, fino ad' oggi gli esposti e le denunce alla magistratura e le prese di posizione di politici locali, sulla pericolosità di questa strada.
