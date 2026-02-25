Gazzella dei Carabinieri esce di strada sul tratto della ex 231 Andria Canosa di Puglia

Una "gazzella" del nucleo radiomobile della Compagnia di Andria, impegnata in uno dei consueti giri di controllo del territorio, è uscita di strada la notte scorsa sulla ex sp 231, nel tratto che da Andria porta a Canosa di Puglia.Non ci sarebbero per fortuna conseguenze per i due occupanti dell'autoveicolo, ma il mezzo è andato distrutto. Sul posto sono giunti per i rilievi gli agenti della squadra "Volanti" della Questura di Andria.Poche ore prima, sullo stesso tratto di strada, all'altezza della sala ricevimenti "Arnieci" una Jaguar è anch'essa uscita di strada, andando a schiantarsi contro un guard rail.Non è purtroppo il primo incidente che avviene su un tratto di strada tra i più insidiosi e pericolosi dell'intera provincia, ancora interessato da lavori di messa in sicurezza.A nulla sono valsi, fino ad' oggi gli esposti e le denunce alla magistratura e le prese di posizione di politici locali, sulla pericolosità di questa strada.