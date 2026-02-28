controlli dei carabinieri
controlli dei carabinieri
Cronaca

Controlli e perquisizioni dei Carabinieri in alcuni immobili del quartiere Europa

Decine e decine di militari impegnati in questo servizio dedicato

Andria - sabato 28 febbraio 2026 10.34
Personale del nucleo operativo dei Carabinieri, del radiomobile con l'ausilio dei militari dei Cacciatori di Puglia hanno svolto nelle giornata di ieri, venerdì 27 febbraio un servizio dedicato in alcuni immobili situati al quartiere Europa, ad Andria.

L'attività dedicata è stata effettuata sin dalle prime luci dell'alba. Bloccati i varchi di alcuni appartamenti e pertinenze, mentre si svolgevano le perquisizioni negli immobili ed i controlli su alcuni individui.

Nulla trapela al riguardo da parte dei Carabinieri circa l'esito di questo servizio, tra quelli ordinari svolti, ormai sempre più spesso nelle città del nord barese, che conferma l'attenzione alta da parte dell'Arma Benemerita circa il controllo del territorio, anche sul profilo delle attività di prevenzione e di polizia di prossimità.
  • Carabinieri
  • carabinieri andria
  • controlli carabinieri
