Monitoraggio onde elettromagnetiche, una centralina ARPA in via D’Azeglio

E' stata installata ieri mattina la centralina Arpa che servirà a monitorare l'emissione delle onde elettromagnetiche nel condominio di via d'Azeglio 90, di fronte alle due antenne presenti in zona. I risultati saranno resi noti non appena verificati e validati dalla stessa Arpa Puglia.L'installazione segue la richiesta al Sindaco e all'Assessore alla Qualità della Vita da parte di un gruppo di residenti della zona a seguito della nuova antenna telefonica montata qualche mese addietro. Durante una riunione richiesta a Palazzo di Città, ai cittadini è stato spiegato dall'Amministrazione Comunale quale sia la normativa che regola l'installazione delle antenne e la giurisprudenza applicata in materia, in caso di ricorso al Tar.Gli stessi cittadini si sono detti preoccupati in quanto nella zona di via Don Luigi Sturzo - via Massimo D'Azeglio ci sono siti sensibili, come studi medici e asili per cui, dopo la nuova antenna, hanno chiesto che la situazione fosse monitorata per conoscere l'esposizione alle onde elettromagnetiche.«Ringrazio Arpa Puglia per aver tempestivamente riscontrato la nostra richiesta di installare una centralina di monitoraggio in una zona dove vi sono ben due antenne nel raggio di pochi metri – dichiara l'Assessore alla Qualità della Vita, avv. Savino Losappio - Abbiamo la necessità di dare rassicurazioni ai residenti sul rispetto dei limiti di legge dei campi elettromagnetici e scongiurare eventuali rischi per la salute. Chiederemo ad Arpa di intervenire anche in altre zone della città, così come faremo richiesta di acquisire gli esiti delle rilevazioni effettuate sempre da Arpa Puglia su altri impianti in città».