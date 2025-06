Monitoraggio centralina ARPA via Massimo D’Azeglio: valori nella norma  

Sono giunti i risultati elaborati da Arpa Puglia sui rilevamenti fatti con la Centralina installata in via Massimo d'Azeglio su richiesta dei residenti della zona per conoscere le immissioni elettromagnetiche a seguito del posizionamento di nuove antenne.ARPA Puglia ha effettuato il monitoraggio in continuo di campi elettromagnetici a radiofrequenza dal giorno 3 al giorno 12 giugno, dal quale rileva che «risultano rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente».I valori, riportati nella tabella allegata, sono infatti risultati nella norma e comunque al di sotto dei limiti massimi fissati dalla legge. «E' una prima attività di monitoraggio con cui vogliamo rassicurare i residenti della zona – spiega l'Assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio – Ad essa ne seguiranno altre sempre con la collaborazione di Arpa Puglia».