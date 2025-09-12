centralina arpa puglia
centralina arpa puglia
Territorio

Emissioni odorigene a Andria, avviato il Tavolo Tecnico              

L’adozione del Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo

Andria - venerdì 12 settembre 2025 14.53 Comunicato Stampa
Si è costituito il Tavolo Tecnico a seguito dell'adozione del Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo.

Il Comune di Andria, la Asl Bt e Arpa Puglia hanno avviato un confronto istituzionale, resosi necessario a seguito delle segnalazioni giunte dalla comunità andriese nel periodo gennaio - agosto 2025, durante il quale sono state raccolte complessivamente n.82 segnalazioni di disturbo olfattivo. Tali segnalazioni sono state registrate sul Portale Odori istituito da ARPA Puglia https://cloud.arpa.puglia.it/Odori/segnalazione-eventi-odorigeni , in attuazione a quanto previsto dal Protocollo operativo disciplinato dalla DGR 805/2019.

Le segnalazioni odorigene, variamente percepite, derivanti perlopiù dalla zona nord sono state poi esaminate ed elaborate. Hanno evidenziato la ricorrenza di odori derivanti da composti solforati e azotati, spesso percepiti con intensità forte e hanno suggerito una possibile provenienza da sorgenti poste a Nord-Nord Ovest dell'abitato di Andria. La tipologia di odore indicato risulterebbe potenzialmente riconducibile a processi di degradazione anaerobica (idrogeno solforato, mercaptani, composti azotati). Sono allo studio ora le possibili cause.

L'Assessore alla Qualità della Vita, avv. Savino Losappio, sottolinea «la necessità di sensibilizzare i cittadini a segnalare in maniera dettagliata e tempestiva ad ARPA e Polizia Locale tutte le emissioni odorigene invasive, al fine di assicurare un flusso costante e strutturato di informazioni tra Enti locali, Polizia Municipale e i gestori degli impianti responsabili delle emissioni, con l'obiettivo di garantire un approccio oggettivo e non allarmistico, per fornire risposte ai cittadini».

A seguito del tavolo, gli enti coinvolti hanno concordati impegni precisi: coinvolgimento del gestore dell'impianto di depurazione per acquisire informazioni sulle condizioni operative nelle giornate oggetto di segnalazione; censimento delle industrie insalubri nell'area Nord/Nord-Ovest della città, a cura dell'ASL BT – SISP; verifica della presenza di eventuali aree, a Nord della città, destinate allo spandimento di acque di vegetazione e/o letame; interessamento della Polizia Municipale per sopralluoghi immediati in occasione delle segnalazioni, al fine di raccogliere elementi diretti sulle possibili sorgenti; riconvocazione del tavolo tecnico a seguito del verificarsi di nuovi eventi significativi o, in ogni caso, entro fine ottobre 2025, per la valutazione congiunta degli esiti delle attività avviate.
Emissioni odorigene a Andria
Emissioni odorigene a Andria
  • arpa puglia
Il Leccio di Masseria Finizio Tannoia tra i 216 gli alberi monumentali della Puglia, censiti nell’Albo Verde Nazionale
12 settembre 2025 Il Leccio di Masseria Finizio Tannoia tra i 216 gli alberi monumentali della Puglia, censiti nell’Albo Verde Nazionale
"Una finestra sul Cortile ", giù il sipario del Festival ma non manca anche la ciliegina sulla torta
12 settembre 2025 "Una finestra sul Cortile", giù il sipario del Festival ma non manca anche la ciliegina sulla torta
Altri contenuti a tema
Monitoraggio centralina ARPA via Massimo D’Azeglio: valori nella norma   Vita di città Monitoraggio centralina ARPA via Massimo D’Azeglio: valori nella norma   Effettuato il monitoraggio in continuo di campi elettromagnetici a radiofrequenza dal giorno 3 al giorno 12 giugno
Monitoraggio onde elettromagnetiche, una centralina ARPA in via D’Azeglio Attualità Monitoraggio onde elettromagnetiche, una centralina ARPA in via D’Azeglio L'installazione segue la richiesta al Sindaco e all'Assessore alla Qualità della Vita da parte di un gruppo di residenti della zona
Emissioni odorigene: il Comune propone un tavolo con ARPA, Asl e Regione per monitoraggio e gestione Vita di città Emissioni odorigene: il Comune propone un tavolo con ARPA, Asl e Regione per monitoraggio e gestione Assessore Losappio: "Coordinare le attività di monitoraggio ambientale, definire protocolli di rilevamento e strumenti di analisi, raccogliere e analizzare le segnalazioni"
Antenna via Scipione L’Africano: Sindaco Bruno chiede nuovo incontro alla società ed all’ARPA Puglia Vita di città Antenna via Scipione L’Africano: Sindaco Bruno chiede nuovo incontro alla società ed all’ARPA Puglia Oggi le imponenti operazioni di installazione del traliccio
La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque di balneazione Attualità La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque di balneazione Per il quarto anno consecutivo. I dati sono stati rilevati dal Sistema nazionale per la protezione dell’Ambiente
Qualità dell’aria ad Andria, on. Matera (FdI): "Risposta del Ministero fa luce su ritardi Comune" Politica Qualità dell’aria ad Andria, on. Matera (FdI): "Risposta del Ministero fa luce su ritardi Comune" "L'ARPA disponibile a mettere a disposizione una centralina mobile"
Mal'aria, ad Andria sì alla centralina mobile Vita di città Mal'aria, ad Andria sì alla centralina mobile Incontro al comune con Arpa e Legambiente
Fumi e roghi tra Andria e Trani in contrada Monachelle: rischiesto un sopralluogo urgente dalla Asl Bt Cronaca Fumi e roghi tra Andria e Trani in contrada Monachelle: rischiesto un sopralluogo urgente dalla Asl Bt Necessario al più presto verificare lo stato dei luoghi e i possibili rischi per al salute pubblica
Luce al cimitero, Malcangi a Griner: "Le sue sono azioni frettolose "
12 settembre 2025 Luce al cimitero, Malcangi a Griner: "Le sue sono azioni frettolose"
Luce al cimitero, la Multiservice fa chiarezza dopo le polemiche
12 settembre 2025 Luce al cimitero, la Multiservice fa chiarezza dopo le polemiche
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
12 settembre 2025 Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
Sicurezza e prossimità, il nuovo anno scolastico con la Polizia locale
12 settembre 2025 Sicurezza e prossimità, il nuovo anno scolastico con la Polizia locale
Al lido “La Conchiglia " di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
12 settembre 2025 Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
12 settembre 2025 Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
Sicurezza urbana, la Polizia locale eleva sanzioni per bivacco
12 settembre 2025 Sicurezza urbana, la Polizia locale eleva sanzioni per bivacco
Anche da Andria al 36° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
12 settembre 2025 Anche da Andria al 36° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.