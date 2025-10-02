Regolamentazione comunale per il governo delle installazioni di telefonia mobile

locandina locandina

Sarà presentato lunedì 6 ottobre alle ore 19 nel Chiostro di San Francesco in un incontro pubblico la bozza del nuovo regolamento relativo alle installazioni di telefonia mobile.L'incontro punta a fornire informazioni sugli strumenti tecnici ed amministrativi a disposizione dell'amministrazione comunale per assicurare un processo di infrastrutturazione che risulti sostenibile per il territorio.Sarà messa in evidenza la caratteristica del Regolamento e del Piano Antenne come strumento finalizzato anche alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione ed i meccanismi di relazione con gli operatori della telefonia mobile.L'azione del Comune è da iscriversi nel quadro legislativo nazionale e in quello della Regione Puglia, considerando anche le recenti e importanti modifiche normative intervenute negli ultimi anni.Interverranno il Sindaco Avv. Giovanna Bruno, l' Assessore alla Qualità della Vita Avv. Savino Losappio; per la POLAB Dott. Alfio Turco e Dott. Ing. Giacomo Arzelà, quali tecnici redattori del servizio di aggiornamento e implementazione del regolamento per l'insediamento degli impianti di tele comunicazione e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici del comune di Andria.