Andria, qualità dell'aria "ottima" dopo l'ultima rilevazione di Arpa

Dopo l'allarme degli scorsi mesi, lanella città ditorna a far registrare dati confortanti. L'ultima rilevazione di, aggiornata al 24 aprile, ha permesso di classificare come "ottima" la qualità attuale, come da mappa interattiva presente sul sito dell'ente regionale.Il monitoraggio effettuato nei giorni scorsi arriva dopo i valori riscontrati ad inizio 2026, in linea con le normative attuali ma fuori dai parametri con l'aggiornamento delleprevisto nel 2030. A destare preoccupazione erano state le polveri sottili, con particolare riferimento alle nomenclature, spesso associate all'insorgenza di tumori di origine polmonare.Seppur confortante, il dato rilevato tiene conto della centralina di rilevazione ubicata in, nei pressi dell'ormai concluso cantiere per l'interramento ferroviario. I riscontri precedenti erano stati effettuati mentre le manutenzioni erano ancora in corso, mentre l'ultimo monitoraggio è avvenuto a lavori già conclusi. La qualità dell'aria è dunque considerata "ottima", come da dicitura di Arpa Puglia, ma tenendo in debita considerazione la collocazione dellasia per gli ultimi dati, sia per quelli fatti registrare nei mesi scorsi.In tal senso, le misure adottate in materia di viabilità dovranno contribuire al rispetto dei dati attuali, puntando ad ulteriori miglioramenti in vista delle direttive europee del. Le emissioni e la presenza di polveri sottili restano un tema centrale in materia ambientale, mapuò ora guardare con più ottimismo al futuro.