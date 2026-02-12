Martedì Grasso ad Andria: una giornata all'insegna di maschere, sfilate e musica

L'esperienza vissuta lo scorso anno con il, così come quella degli anni precedenti, con tanta partecipazione, condivisione, collaborazione ed entusiasmo, ha fatto sì che anche quest'anno gli Assessorati alla Bellezza e alla Persona, l'Ufficio Cultura e Istruzione lavorassero per una edizione di tutto slancio del Carnevale, attraverso il lavoro del tavolo permanente aperto del Carnevale cittadino, che ha continuato a operare come spazio di ascolto, riflessione e co-progettazione. Per questa edizione 2026 il Carnevale avrà come tema«E' un invito a promuovere una costruzione collettiva fondata su un linguaggio chiaro, accessibile e autenticamente inclusivo, capace di valorizzare le differenze come risorsa e occasione di crescita comune – spiegano gli assessori- Il ponte, nel suo profondo valore simbolico, rappresenta l'unione e il collegamento, ma anche la trasformazione, la pace e la ricerca di soluzioni condivise. Costruire ponti significa favorire lo scambio di idee, l'accrescimento reciproco e la convivenza tra unità e diversità. Dove si costruiscono ponti nascono relazioni, fiducia, pace e nuove possibilità».Anche quest'anno, coinvolgendo le realtà e comunità scolastiche, educative, parrocchiali, culturali e sportive, è in programma la sfilata del. A partire dalledi viale Germania si snoderà il corteo percorrendo via Barletta, via Ferrucci, fino a piazza Umberto I per l'esibizione dei gruppi mascherati. Da lì in piazza Catuma per la festa finale, con musica e canti e la consegna degli attestati di partecipazione.Ad animare la festa saranno gli, un trio nato tra Calabria e Puglia, con un sound travolgente che unisce elettronica, ritmi globali, world music e radici mediterranee.Solo nel 2025 hanno realizzato oltre 100 concerti in Italia ed in Europa, hanno condiviso il palco con artisti come Sud Sound System, Tonino Carotone, Super Taranta, Africa Unite e Manu Chao, e pubblicato il loro primo album "Serotonina" (maggio 2025), che ha raggiunto il 37° posto nella Trans Global World Music Chart.