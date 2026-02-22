Carnevale 2026: questa mattina tutti in maschera per le strade della città

Divieto di transito ed il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata

Domenica 22 febbraio la città di Andria vivrà il suo Carnevale. Dopo il rinvio del martedì grasso a causa delle condizioni meteo avverse, la parata in maschera è in programmaAlle'esibizione dei gruppi con la presentazione dei rispettivi lavori in Piazza Umberto e poi a partire dalle, con musica, canti e balli e la consegna degli attestati. Ad animare la festa saranno gli, un trio nato tra Calabria e Puglia, con un sound travolgente che unisce elettronica, ritmi globali, world music e radici mediterranee.Solo nel 2025 hanno realizzato oltre 100 concerti in Italia ed in Europa, hanno condiviso il palco con artisti come Sud Sound System, Tonino Carotone, Super Taranta, Africa Unite e Manu Chao, e pubblicato il loro primo album "Serotonina" (maggio 2025), che ha raggiunto il 37° posto nella Trans Global World Music Chart.Il tema scelto per l'edizione 2026 del Carnevale èed anche quest'anno coinvolge le realtà e comunità scolastiche, educative, parrocchiali, culturali e sportive. Una progettualità a cui lavorano da anni gli assessorati alla Bellezza ed alla Persona, auspicando partecipazione, condivisione, collaborazione ed entusiasmo, attraverso il lavoro del tavolo permanente aperto del Carnevale cittadino, che ha continuato a operare come spazio di ascolto, riflessione e co-progettazione.«Il ponte, nel suo profondo valore simbolico, rappresenta l'unione e il collegamento, ma anche la trasformazione, la pace e la ricerca di soluzioni condivise – spiega l'assessora Daniela Di Bari - Costruire ponti significa favorire lo scambio di idee, l'accrescimento reciproco e la convivenza tra unità e diversità. Nella condivisione della gioia, dell'amicizia e della proposta ad "essere ponte" insieme per una città felice».: il percorso si snoderà dadi viale Germania e percorrerà via Barletta, via Ferrucci, piazza Umberto I ed infine Piazza Catuma. Consono state disposte. In particolare dalle ore 07:00 a cessata esigenza:- ilsu ambo i lati del seguente percorso: Corso Germania, Via Barletta, Via Ferrucci, Piazza Umberto I, Via Ugo Bassi, Via Carlo Troia, Piazza Vittorio Emanuele II;- laal percorso della manifestazione;- lasu: Via Bovio, tratto compreso tra Via XX Settembre a Piazza Umberto I; Via Mura San Francesco; Via San Francesco; Via Porta Castello; Via Vaglio.